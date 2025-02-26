لاعب الوحدات الأردني يعترف: واجهنا فريقاً كبيراً

وجّه لاعب فريق الوحدات الأردني، عامر جاموس، اعتذاره لجمهور فريقه، بعد وداع دوري أبطال آسيا 2 لكرة القدم من مرحلة دور الـ16، على يد شباب الأهلي الإماراتي، في مباراة الإياب المثيرة التي أقيمت، الأربعاء الماضي، على استاد راشد في دبي، وخسرها فريقه بنتيجة 3-4، والتي جاءت بعد خسارة مباراة الذهاب في العاصمة عمان بنتيجة صفر-2.

وكان الوحدات قريباً من تحقيق مفاجأة في مباراة العودة، عقب تقدمه حتى الدقيقة 80 بنتيجة 3-1، إلا أن شباب الأهلي حوّل النتيجة، وأحرز ثلاثة أهداف في خمس دقائق، ليخرج فائزاً ويتأهل إلى دور الثمانية.

وقال عامر جاموس، الذي صنع الهدف الأول لفريقه، وسجله المهاجم السنغالي جوي، لـ«الإمارات اليوم»: «واجهنا فريقاً كبيراً، وهو شباب الأهلي الذي يعد من الفِرَق المرشحة للفوز باللقب، نبارك له الفوز والصعود، ولكننا قدمنا مباراة كبيرة، واستطعنا العودة وإحراز ثلاثة أهداف، ولكن تفاصيل صغيرة أمام فريق كبير مثل شباب الأهلي لا يمكن أن تحدث، وتسببت في خسارة المباراة».

وأضاف: «نعتذر لجمهور الوحدات الذي حضر إلى المباراة، وفي الأردن، قدمنا ما علينا، وأظهرنا شخصية الفريق في المباراة، والعودة بالنتيجة بعد التأخر تؤكد أننا لدينا القدرة على المنافسة في المستقبل، وقادرون على العودة في الموسم المقبل، والمنافسة على اللقب».

وعن تأثر الفريق بنتيجة الذهاب، قال نجم فريق الوحدات: «بالتأكيد تأثر الفريق بالخسارة في مباراة الذهاب بهدفين، وأيضاً الخروج متأخرين بهدف في الشوط الأول من مباراة العودة، هي كلها ضغوط، ولكن إحراز ثلاثة أهداف في أقل من نصف ساعة، من فريق بحجم شباب الأهلي، يؤكد أن الفريق لديه القدرة على الفوز والمنافسة.. تفاصيل صغيرة وأخطاء بسيطة خسرنا بسببها المباراة، لكننا قادرون على العودة».

عامر جاموس:

. شباب الأهلي من الفرق المرشحة للفوز باللقب الآسيوي.

. تفاصيل صغيرة أمام فريق كبير تسببت في خسارة المباراة.