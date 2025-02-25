حلبة مرسى ياس تستضيف 1300 مشارك في سباق ترايثلون ياس

استضافت حلبة مرسى ياس 1300 مشارك من هواة أنشطة اللياقة البدنية الذين شاركوا في ترايثلون ياس في مختلف الفئات التي تتضمن سباقات التتابع والسباقات الفردية، بالإضافة إلى فئات أولمبيك أكوا بايك، وسبرينت أكوا بايك، وسباق تتابع الفرق سوبر سبرينت، وسباق التتابع الأولمبي، وسباق تتابع الفرق سبرينت.

وانطلق المشاركون في سباق الترياثلون حول حلبة مرسى ياس، حيث شاركوا في التحدي الفريد من نوعه، بالسباحة عبر المرسى، ومن ثم أكملوا سباقات الدراجات والجري على مسار سباقات الفورمولا 1. وشهد الحدث أداءً قوياً قدمه كل من الأفراد والفرق، حيث فاز جان يانكي بفئة أولمبيك أكوا بايك، للرجال بزمن قدره 2:07:42، في حين حققت كاثرينا سانجر الفوز في الفئة المفتوحة للسيدات بزمن قدره 1:59:00. وفي سباق سبرينت أكوا بايك، أنهى رافائيل شيبارد السباق المفتوح للرجال بزمن 58:33، وفازت مايا صوفيا لازار بالسباق المفتوح للسيدات بزمن 54:31.