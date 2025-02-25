4 عوامل فنية تسببت في خسارة الشارقة أمام البطائح

تعرض فريق الشارقة، أول من أمس، إلى خسارة قاسية على ملعبه ووسط جمهوره أمام ضيفه البطائح بهدف نظيف، ضمن الجولة الـ17 لدوري أدنوك للمحترفين، ليفقد «الملك» ثلاث نقاط مهمة جمّدت رصيده عند 37 نقطة في المركز الثاني بفارق سبع نقاط عن شباب الأهلي، في حين قفز البطائح برصيده إلى 15 نقطة في المركز 12.

وتعد الخسارة الثالثة للشارقة في الدوري ليتراجع خطوة جديدة عن صراع المنافسة على اللقب، بعدما اتسع الفارق بينه وشباب الأهلي «المتصدر» إلى سبع نقاط.

وتبرز أربعة عوامل فنية تسببت في خسارة الشارقة، أبرزها الأداء القتالي للاعبي البطائح، وشعور لاعبيه بالمسؤولية الكبيرة، نظراً إلى ترتيب الفريق المتأخر في جدول الدوري، كون البطائح مهدداً بالهبوط إلى دوري الهواة، بجانب غياب بصمة مدرب الشارقة كوزمين، ولمسته الفنية على الفريق في هذه المباراة، على الرغم من أن الشارقة خاض هذه المباراة بكامل نجومه الأساسيين، بقيادة كايو لوكاس ولوان بيريرا وعثمان كامارا، فضلاً عن افتقاد لاعبي الشارقة، وخصوصاً في الخط الأمامي للحيوية والفاعلية الهجومية، وفي المقابل تعامل مدرب البطائح، الإيراني فرهاد مجيدي، مع أحداث المباراة بشكل جيد وبقراءة فنية جيدة.

وقال مدرب الشارقة، الروماني كوزمين، خلال المؤتمر الصحافي عقب المباراة: «إن الشارقة عانى سوء استغلال الفرص، وعدم التسجيل، وفقدان الفريق للحيوية في الخط الأمامي، في حين أن المنافس استغل فرصة واحدة سجل منها هدف المباراة».

وأضاف: «كان هناك بعض التعب أو الإرهاق الذهني عند بعض اللاعبين، بجانب أنه كانت هناك بعض القرارات الخطأ من بعض اللاعبين في أرضية الملعب، وحالياً الأمور تسير ضد الفريق».

من جهته، قال رئيس شركة نادي البطائح لكرة القدم، خلفان المسافري، لـ«الإمارات اليوم»: «إن البطائح حصد ثلاث نقاط مهمة جداً، واللاعبون شعروا بالمسؤولية بعد تعادل الفريق مع دبا الحصن في الجولة الـ16».

وأضاف: «البطائح بما يملكه من لاعبين يعد من فئة الأندية الجيدة في الدوري الإماراتي، إذ إن لديه نوعية جيدة من اللاعبين، وترتيب الفريق في الدوري لا يليق بهذه الأسماء».

وتابع المسافري: «الفريق يعمل دائماً بروح الأسرة الواحدة، والمدرب فرهاد مجيدي بخبرته تمكن من خلق توليفة جيدة من اللاعبين، كما أن وضع فريق البطائح في جدول الدوري يتطلب منه القتال في كل مباراة».

وختم: «طموح البطائح أكبر من وضعه الحالي في ترتيب جدول الدوري (المركز 12 برصيد 15 نقطة)، لكنّ هناك أموراً أثرت في الفريق وجعلته يتراجع، مثل الإصابات وحالات الإيقاف».