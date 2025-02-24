دوري الأولى.. الظفرة ودبا أكبر المستفيدين من الجولة الـ 18

بات فريقا الظفرة ودبا أكبر المستفيدين من نتائج الجولة الـ18 لدوري الدرجة الأولى لكرة القدم، بعد أن تمكن الأول من الارتقاء للمركز الأول برصيد 36 نقطة بفوزه الكبير على حتا 5-2، وصعود دبا للمركز الثاني برصيد 34 نقطة بعد تغلبه على الفجيرة 1-صفر، في أبرز مباريات الجولة التي شهدت أيضاً فوز يونايتد على «مجد» 2-1، ومصفوت على العربي 2-1، والإمارات على مصفوت 2-صفر، وتعادل غلف يونايتد مع الجزيرة الحمراء 4-4.

ويُعد الفوز الذي حققه دبا على مضيفه الفجيرة بهدف نظيف أبرز مشاهد الجولة الماضية، التي أقيمت مبارياتها يومَي الجمعة والسبت الماضيين، وذلك بعد إلحاق أول خسارة بفريق الفجيرة منذ ثماني مباريات، وتمكّن المدرب المواطن لفريق دبا من تحقيق انتصاره الرابع على التوالي.

من جهته، قال المدرب السابق والمحاضر الدولي، عمر الحمادي، لـ«الإمارات اليوم»: «إن الجولة الماضية تُعد الأفضل قياساً بجميع الجولات السابقة في الموسم الحالي لدوري الدرجة الأولى بفضل خبرة مدرب دبا، محمد الخديم، وتألق مهاجم الظفرة، الفرنسي يموهامد لامين، إضافة إلى نوعية الأداء الفني العالي، والنتائج المتحققة، والموقف الجديد في ترتيب فرق الدوري».

وأوضح: «المنافسات المقبلة ستشهد تصاعداً في المردود الفني مع بدء العد التنازلي للتعرف إلى هوية الصاعدين إلى دوري أدنوك للمحترفين»، مشيراً إلى أن «النتائج الإيجابية التي يحققها فريق الإمارات (الصقور)، ستسهم بشكل فاعل في رسم ملامح الفريقين الصاعدين، بعد تطور أداء الفريق».

وتابع: «خسارة العربي في ثلاث مباريات وتعادله مرة واحدة مقابل فوز واحد في آخر خمس مباريات، أضعفت من حظوظ الفريق في المنافسة، والأمر نفسه لفريق حتا الذي خسر في مباراتين متتاليتين أمام فريقين منافسين على الصعود، ما وضعه في موقف محرج».