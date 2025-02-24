محمد المطيوعي يحرز فضية آسيا في سباق المطاردة الفردية

فاز الدرّاج الإماراتي، محمد المطيوعي، بالمركز الثاني والميدالية الفضية في سباق المطاردة الفردية فئة تحت 23 سنة، بالبطولة الآسيوية للمضمار المقامة في ماليزيا، ليضيف البطل الإماراتي إنجازاً آسيوياً جديداً بعد أن كان قد حصد ذهبية سباق فردي ضد الساعة في البطولة الآسيوية للطريق بتايلاند، وكرّر اللاعب الإنجاز نفسه الذي كان قد حققه العام الماضي عندما فاز بالميدالية نفسها ليأتي وصيفاً لبطل العالم وآسيا، الياباني كوباكي، الذي أحرز الميدالية الذهبية.

ويشارك المنتخب الوطني للدرّاجات في البطولة الآسيوية للمضمار في ماليزيا، بأربعة لاعبين، هم: محمد المطيوعي، وأحمد المنصوري، وعبدالله الحمادية، ويوسف أميري الذي حصد المركز الخامس في سباق السكراتش، في أول مشاركة له بالبطولة الآسيوية للمضمار، وتستمر البطولة حتى يوم 27 الجاري.

وأكّدت عضو مجلس إدارة اتحاد الدراجات رئيسة البعثة الإماراتية في ماليزيا، المهندسة خلود الظاهري، سعادتها بالإنجاز الكبير الذي حققه محمد المطيوعي.

وقالت: «بطل العالم، الياباني كوباكي، حرص على القدوم إلى محمد المطيوعي، وتهنئته، على المستوى الذي قدمه، وأكّد أن محمد المطيوعي ساعده شخصياً بقوته على تحطيم رقمه الشخصي».