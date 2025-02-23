«الأول» يواجه «الأخير».. ومهمة الشارقة محفوفة بالمخاطر

تُستكمل اليوم مباريات الجولة 17 من دوري أدنوك للمحترفين بأربع مواجهات، أبرزها شباب الأهلي (المتصدر) مع العروبة، والشارقة (الوصيف) مع البطائح عند الساعة 17:30، فيما يحل الجزيرة ضيفاً على النصر، ويستقبل بني ياس نظيره الوحدة عند الساعة 20:15.

ويسعى شباب الأهلي (41 نقطة) إلى تأكيد صدارته أمام العروبة (الأخير بثلاث نقاط)، في مواجهة تبدو سهلة لـ«فرسان دبي» للحفاظ على فارق النقاط الأربع التي تفصله عن الشارقة على أقل تقدير.

وستكون آمال شباب الأهلي معلقة على المهاجم سردار آزمون الذي يقدم أفضل مستوياته مع فريقه هذا الموسم، وزاد تألقه اللافت من قوة خط هجوم «فرسان دبي» الذي بلغت حصيلته 38 هدفاً، متأخراً بفارق ثلاثة أهداف فقط عن العين الذي يملك أفضل خط هجوم في الدوري.

ويأمل الشارقة (37 نقطة) العودة إلى سكة الانتصارات حينما يستضيف البطائح (12 نقطة)، بعدما استقبل خسارة غير متوقعة أمام كلباء في الجولة قبل الماضية 1-2، وسّعت الفارق بينه وبين شباب الأهلي إلى أربع نقاط.

ويُدرك رجال المدرب الروماني أولاريو كوزمين، أن أي نتيجة غير الفوز على البطائح تضعف حظوظه في المنافسة على لقب الدوري، خصوصاً مع خوض منافسه المباشر شباب الأهلي مواجهة سهلة أمام العروبة.

ويشهد استاد آل مكتوم مواجهة متكافئة بين النصر (26 نقطة) والجزيرة (24 نقطة)، في لقاء يسعى فيه الفريقان للخروج بالنقاط الثلاث، سعياً للمنافسة على المربع الذهبي.

وستكون الأنظار مركزة على مهاجم النصر علي مبخوت في المواجهة الثانية التي يخوضها ضد فريقه السابق الجزيرة، بعدما فشل خلال المباراة الأولى في هز شباك الحارس علي خصيف ليخسر فريقه 1-3، في وقت كان فيه مبخوت قد سجل 18 هدفاً في شباك النصر، حينما كان يلعب بقميص الجزيرة، كأعلى حصيلة أهداف سجلها في شباك فريق في الدوري إلى جانب الظفرة.

ويتسلح بني ياس (19 نقطة) بسلسلة نتائجه الإيجابية مع مدربه الروماني إيسايلا، حينما يستقبل الوحدة (25 نقطة)، في مباراة تبدو مُعقدة على الوحدة الذي يأمل القفز إلى المركز الرابع.

ولم يعرف «السماوي» طعم الخسارة مع إيسايلا على مدار خمس مباريات، محققاً 11 نقطة، بعدما تعادل في مباراتين وفاز في ثلاث، ليبتعد الفريق عن شبح الهبوط، بعدما رفع رصيده إلى النقطة 19 في المركز التاسع.