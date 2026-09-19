شباب الأهلي يتعادل مع حتا 2-2 في كأس رابطة المحترفين

تعادل شباب الأهلي مع حتا 2-2، اليوم السبت، على استاد حمدان بن راشد آل مكتوم، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس رابطة المحترفين لكرة القدم.

وتقدم حتا عن طريق فراس بن العربي في الدقيقة 46، قبل أن يدرك فيديريكو كارتابيا التعادل لشباب الأهلي في الدقيقة 64. واستعاد حتا تقدمه في الدقيقة 81، بعدما ارتدت رأسية مهاجم حتا من العارضة واصطدمت بحارس شباب الأهلي جورجي فيليبي فيرنانديز قبل أن تستقر في الشباك، ليُحتسب الهدف عكسياً على الحارس. ونجح شباب الأهلي في العودة للمرة الثانية، بعدما سجل جواو مارسيلو هدف التعادل في الدقيقة 85، ليحصد كل فريق نقطة في بداية مشواره بدور المجموعات للبطولة.