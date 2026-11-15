كلباء يتقدم وشباب الأهلي يرفض الهزيمة بكأس المحترفين

اكتفى شباب الأهلي بالتعادل مع كلباء 1-1، اليوم الأحد، على استاد راشد، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة كأس المحترفين، ليرفع شباب الأهلي رصيده إلى ست نقاط، مقابل خمس نقاط لكلباء، في سباق المنافسة على المراكز الثمانية المؤهلة إلى الدور ربع النهائي.

وافتتح كلباء التسجيل عن طريق نيكولاس فينيتي في الدقيقة 40+9، قبل أن ينجح شباب الأهلي في إدراك التعادل بواسطة ماتيوس دياز ليما في الدقيقة 50، لتعود المباراة سريعاً إلى نقطة البداية.

وحاول الفريقان تسجيل هدف الفوز خلال الدقائق المتبقية، إلا أن المحاولات لم تسفر عن تغيير النتيجة، لتنتهي المواجهة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وبهذه النتيجة، وصل شباب الأهلي إلى النقطة السادسة بعد أربع مباريات، محققاً فوزاً واحداً وثلاثة تعادلات دون خسارة، فيما رفع كلباء رصيده إلى خمس نقاط من أربع مباريات، بعدما حقق فوزاً وتعادلين وتلقى خسارة واحدة.