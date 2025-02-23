«العين للفروسية» يستضيف السباق العاشر للخيول العربية

يستضيف مضمار نادي العين للفروسية والرماية اليوم، السباق العاشر للخيول العربية الأصيلة للموسم الحالي، الذي يضم سبعة أشواط بإجمالي جوائز تبلغ 570 ألف درهم.

وتُقام الجولة الثانية من سلسلة «ماراثون العين» في الشوط السابع لمسافة 4100 متر، وجوائزه 110 آلاف درهم، بينما يشهد «ديربي العين» في الشوط الثالث لمسافة 1800 متر مشاركة نخبة الخيول في عمر أربع سنوات «إنتاج الإمارات»، وجوائزه 100 ألف درهم.

وتنطلق الأمسية بسباق الخيول (أربع سنوات) لمسافة 1800 متر، بينما يشارك عدد من «الخيول المبتدئة» في الشوط الرابع لمسافة الميل. وتشارك الخيول العربية لعمر خمس سنوات وأكثر في الشوط الثاني لمسافة 1800 متر، بينما تخوض الخيول العربية المبتدئة، عمر أربع سنوات تحدي المنافسة في الشوط الخامس لمسافة 1400 متر.

وتتنافس الخيول في عمر أربع سنوات وأكثر «توليد الإمارات»، في الشوط السادس لمسافة 1400 متر.