الفجيرة يستقبل دبا في قمة الجولة الـ 18 بدوري «الهواة»

يستضيف الفجيرة، في الساعة 5:25 مساء اليوم، فريق دبا ضمن منافسات الجولة الـ18 لدوري الدرجة الأولى لكرة القدم.

وتتميّز المباراة بكونها «ديربي» مميزاً في دوري الدرجة الأولى، فضلاً عن أنها تجمع الفجيرة المتصدر برصيد 33 نقطة، ودبا صاحب المركز الثالث بـ31 نقطة، لذلك فإن نتيجتها ستكون ذات تأثير كبير في جدول ترتيب المسابقة، وكذلك في تحديد هوية الفريقين المتأهلين لدوري أدنوك للمحترفين في الموسم المقبل.

ويخوض الفجيرة المباراة من دون اثنين من أهم عناصره، وهما حارس المرمى صالح ربيع، وهداف الدوري الفرنسي ساندر بن بشير بعد تعرضهما لعقوبة انضباطية بالإيقاف لأربع مباريات متتالية وغرامة مالية تبلغ 20 ألف درهم لكل منهما.

وفي مباراة مهمة ثانية، يستضيف فريق الإمارات (الصقور) فريق «غلف إف سي»، ويبحث كل منهما عن الفوز، إذ يطمح فريق الإمارات إلى الاقتراب من المربع الذهبي، حيث يوجد حالياً في المركز السابع برصيد 21 نقطة، بينما يقبع فريق «غلف إف سي» في المركز الأخير بست نقاط، ويبحث عن تعديل وضعه والابتعاد عن القاع.

وفي خاتمة مباريات اليوم يلعب «غلف يونايتد» الذي يمتلك 13 نقطة مع الجزيرة الحمراء صاحب الـ15 نقطة في مواجهة مهمة لكليهما لتحسين مركزيهما في الترتيب، إذ يوجد «غلف يونايتد» في المركز الـ12، فيما يتواجد فريق الجزيرة الحمراء في المركز التاسع.

من جانبه، يخوض وصيف الترتيب فريق الظفرة (33 نقطة) يوم غدٍ مباراة مهمة مع حتا (25 نقطة) في مواجهة صعبة يسعى من خلالها الظفرة إلى الفوز والاقتراب من حسم إحدى بطاقتي الصعود لدوري المحترفين، فيما يسعى حتا إلى نتيجة إيجابية تبقيه في صلب المنافسة.

كما يحل فريق العربي صاحب المركز الرابع برصيد 30 نقطة ضيفاً على مصفوت صاحب المركز الـ10 برصيد 14 نقطة في مواجهة مصيرية للعربي للاستمرار في المنافسة، وتصحيح المسار بعد خسارته الماضية أمام فريق الإمارات.