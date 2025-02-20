10 محترفين مواطنين صنعوا الفارق في دوري «الهواة»

تصدر المشهد في الموسم الحالي لدوري أندية الدرجة الأولى لكرة القدم مجموعة من اللاعبين القادمين من دوري المحترفين، ومنهم دوليون سابقون، وخطفوا الأضواء في «الهواة» من خلال مساهمتهم في صناعة الفارق مع أنديتهم.

ويبرز 10 لاعبين استفادت أنديتهم بشكل كبير من ترجمة خبراتهم وإمكاناتهم الفنية والذهنية، ما أسهم في ارتفاع المردود الفني بشكل أثر في نتائج الفرق، في أعلى ووسط لائحة ترتيب أندية الدرجة الأولى.. وفي ما يلي رصد لمشاركة اللاعبين الـ10:

طارق ويعقوب

يعد لاعب النصر سابقاً ودبا حالياً الدولي السابق، طارق أحمد، أحد أبرز لاعبي دوري الدرجة الأولى لدوره المؤثر في نتائج فريق دبا، الذي يوجد في المركز الثالث برصيد 31 نقطة، بينما نجح مدافع النصر سابقاً والإمارات حالياً، يعقوب حسن، في أن يكون قائداً مميزاً لفريقه في أغلب المباريات رغم أن فريق «الصقور» في المركز السابع برصيد 21 نقطة.

ريان ومنصور

ويبرز إلى الواجهة لاعب نادي الظفرة، منصور الحربي، الذي سبق له تمثيل نادي الوحدة بتسجيله هدفين، بالإضافة إلى زميله في الظفرة، ريان يسلم، الذي سبق له تمثيل العين بتسجيله ثلاثة أهداف، ما قاد الظفرة للمنافسة بقوة على بطاقة الصعود إلى دوري المحترفين، إذ يحتل المركز الثاني برصيد 33 نقطة.

راشد ومنصور

يعد لاعب فريق العربي الدولي، راشد عيسى، الذي سبق له اللعب في صفوف أندية محترفة عديدة من أكثر اللاعبين صناعة للفرص الهجومية، إضافة إلى زميله، منصور البلوشي، وهما ضمن أبرز لاعبي دوري الدرجة الأولى بتسجيلهما للأهداف وصناعة الفرص وضبط إيقاع الفريق، ما وضع العربي ضمن الفرق المرشحة للصعود برصيد 30 نقطة في المركز الرابع.

خيري والرويحي

يتصدر حارس مرمى حتا، سالم خيري، الذي سبق له تمثيل المنتخب الأولمبي، وحارس دبا محمد سالم الرويحي، اللذان لعبا معاً في المواسم الماضية لدوري المحترفين، قائمة الأفضل بين حراس المرمى من خلال عدد التصديات لهما وتأثيرهما في فريقيهما، حيث يحتل دبا المركز الثالث برصيد 31 نقطة، وحتا الخامس 28 نقطة.

الحمادي ومعروف

يبرز أيضاً لاعب الحمرية الحالي والدولي السابق في صفوف شباب الأهلي، إسماعيل الحمادي، كأحد الهدافين المواطنين في دوري الدرجة الأولى برصيد أربعة أهداف، بينما يعد لاعب العين سابقاً والجزيرة الحمراء حالياً، جمال معروف، من نخبة الدوليين السابقين الذين قدموا أداء فنياً جيداً، رغم أن فريقيهما الجزيرة الحمراء تاسعاً والحمرية في المركز 11 في جدول الترتيب.

. ريان يسلم سبق له تمثيل العين بتسجيله ثلاثة أهداف، وقاد الظفرة للمنافسة.

. طارق أحمد أحد أبرز لاعبي الدرجة الأولى لدوره المؤثر في نتائج فريق دبا.