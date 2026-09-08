بالوتيلي يغيب عن «الاتفاق» أسبوعين إضافيين

كشف المدير التنفيذي لنادي الاتفاق البرتغالي، ريكاردو بينتو، عن آخر مستجدات الحالة الصحية لنجمَي الفريق، الإيطالي ماريو بالوتيلي، والبرازيلي دوغلاس كوستا، وموعد عودتهما إلى الملاعب، بعد غياب مؤثر بسبب الإصابات التي تعرّضا لها قبل انطلاق الموسم بفترة وجيزة، وأبعدتهما عن صفوف الفريق، الذي يحتل المركز 13 في ترتيب دوري الدرجة الأولى «الهواة»، برصيد نقطة واحدة، بعد خوضه ثلاث مباريات.

وقال بينتو لـ«الإمارات اليوم»، إن بالوتيلي سيغيب عن الفريق لمدة أسبوعين إضافيين بسبب الإصابة، فيما خضع دوغلاس كوستا لعملية جراحية، الأسبوع الماضي، ومن المتوقع أن يعود إلى الملاعب بعد نحو شهر.

ولم يشارك اللاعبان في المباريات التي خاضها الاتفاق منذ انطلاق دوري الدرجة الأولى، إذ خسر الفريق أمام البطائح (0-1)، وسيتي (0-2)، بينما تعادل مع العروبة (1-1)، ليحصد نقطة واحدة من مبارياته الثلاث الأولى.

ويأمل الاتفاق أن تسهم عودة الثنائي في تعزيز خياراته الهجومية، خصوصاً أن بالوتيلي ودوغلاس كوستا يُمثّلان إضافة مهمة للفريق.