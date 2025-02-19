شباب الأهلي يستضيف الوحدات بهدف حسم التأهل

يستضيف شباب الأهلي، عند الثامنة من مساء اليوم، فريق الوحدات الأردني في إياب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا 2، وتقام المباراة على استاد راشد في دبي. ويبحث «فرسان دبي» عن حسم التأهل إلى الدور ربع النهائي من البطولة، بعد فوزه في لقاء الذهاب الذي أقيم في الأردن الأسبوع الماضي بهدفين دون مقابل، حيث يحتاج الفريق للفوز بأي نتيجة أو التعادل أو حتى الخسارة بهدف لكي يضمن صعوده إلى الدور ربع النهائي. وتألق شباب الأهلي في مباراة الذهاب، وسجل اللاعب الإيراني سردار آزمون هدفي المباراة التي أقيمت في استاد عمان.

وخضع فريق شباب الأهلي لراحة لمدة يومين عقب العودة من الأردن، قبل أن يستأنف التدريبات استعداداً لمباراة اليوم.

وشهدت المباراة الماضية أمام الوحدات عودة نجم المنتخب الوطني يحيى الغساني من الإصابة، وشارك بديلاً في المباراة التي شهدت أيضاً وجود اللاعب حارب سهيل بالتشكيل الأساسي قائداً للفرسان، كما ظهر اللاعب الأورغوياني داميان غارسيا، في المباراة للمرة الأولى، بينما جلس صانع ألعاب الفريق كارتابيا على مقاعد البدلاء.