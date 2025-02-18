بيريز: الوصل بإمكانه الفوز على الهلال

أكد مدافع الوصل الكولومبي ألكسيس بيريز، أن فريقه قادر على الفوز في مباراة اليوم أمام الهلال السعودي بدوري أبطال آسيا على الرغم من تأخر ترتيب الفريق في دوري أدنوك للمحترفين في الموسم الحالي.

وقال لـ«الإمارات اليوم»: «أعلم أن الوصل لم يقدم المستوى المطلوب في الدوري، لكن هذا لا يعني أنه غير قادر على تحقيق نتيجة جيدة أمام الهلال أو في مختلف البطولات التي ينافس فيها الفريق، وعلى الفريق أن يؤمن بقدرته على تحقيق الانتصارات، وإمكانية تحقيق الفوز على واحد من أفضل الفرق في آسيا»، وأضاف: «نخوض مباراة صعبة أمام فريق صعب وهو واحد من أقوى الفرق في آسيا، لكن سنحارب من أجل الفوز خصوصاً أننا نجحنا في تحقيق نتائج إيجابية في البطولة الآسيوية حتى الآن».

وعن سبب ما حدث للوصل في الموسم الحالي وابتعاده عن المنافسة قال: «من الصعب شرح ما حدث، في بداية البطولة كنا جيدين وقدمنا مباريات جيدة، إلا أننا خسرنا عدداً كبيراً من النقاط، لكن ما حدث في الماضي انتهى».