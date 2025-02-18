الظفرة ودبا أكبر المستفيدين من الجولة الـ 17 في دوري «الهواة»

اشتعلت المنافسة على بطاقتَي الصعود إلى دوري أدنوك للمحترفين، بعدما أسفرت الجولة الـ17 من دوري الدرجة الأولى «الهواة» عن تعثر الفجيرة «المتصدر» بالتعادل مع الذيد 1-1، وخسارة العربي أمام فريق الإمارات بهدف نظيف، بينما أسهم فوز دبا على غلف يونايتد (3-0) بصعود «النواخذة» للمركز الثالث ودخوله المنافسة بقوة.

وفي بقية النتائج، فاز الظفرة على «مجد» 3-1، والجزيرة الحمراء على الحمرية 2-1، ويونايتد على «غلف إف سي» 2-1.

ومع ختام الجولة، يتشارك الفجيرة والظفرة في الصدارة برصيد 33 نقطة، يليهما دبا (31 نقطة)، ثم العربي (30 نقطة)، وحتا (25 نقطة)، ويونايتد (24 نقطة).

ويعد فريقا الظفرة ودبا الأكثر استفادة من نتائج الجولة، لتمكنهما من تعزيز الحظوظ في المنافسة، لاسيما بعد تعادل الفجيرة وخسارة العربي.

وكاد الفجيرة يتعرض إلى الخسارة لولا تدخل حارس مرماه صالح ربيع ومدافعيه لكرة سددت مرتين داخل منطقة الجزاء قادها لاعبو الذيد في الدقيقة 90 من المباراة كادت تنهي آمال الفجيرة في نيل أي من نقاط المباراة قبل أن يتمكن من تسجيل هدف التعادل، وهي النتيجة التي أوقفت سلسلة الانتصارات السبعة المتتالية للفجيرة.

وفي مشاهد فنية أخرى بعث فوز الإمارات على العربي الأمل مجدداً أن يدخل «الصقور» واجهة المنافسة بعد أن قدم أداءً فنياً مميزاً بفضل القراءة التكتيكية للمدرب بدر طبيب، بينما كان مدرب دبا محمد الخديم على الموعد عندما تمكن من قيادة فريقه لثالث انتصار على التوالي بعد الفوز على «غلف يونايتد» بثلاثية وهي النتيجة التي عززت من حظوظه في المنافسة.

من جهته، قال المحاضر الدولي المدرب السابق، عمر الحمادي، لـ«الإمارات اليوم»: «إن نتائج الجولة الـ17 خلطت الأوراق بشكل كبير، خصوصاً تعادل الفجيرة مع الذيد وفقدانه نقطتين وخسارة العربي لثلاث نقاط ثمينة أمام الإمارات، وهي نتائج غيرت في ملامح المنافسة على هوية الفريقين الصاعدين لدوري المحترفين».

وأوضح: «قمة الفجيرة ودبا، في الجولة المقبلة، يمكن لها أن تكشف عن ملامح الفريق الأقرب لنيل البطاقة الأولى المؤهلة للمحترفين».