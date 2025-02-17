مواعيد ظهور كبار المصنفات العالميات في نسخة الربع قرن لـ «تنس دبي»

دشنت المصنفات الثماني الأوائل عالمياً، غداً الثلاثاء، مشوارهن على لقب نسخة "اليوبيل الفضي" في احتفالية "تنس دبي" للاعبات المحترفات عالمياً، المقامة حالياً على ملاعب "سوق دبي الحرة" في منطقة القرهود بدبي، والمصنفة ضمن فئة 1000 نقطة، بإجمالي جوائز تبلغ 3.7 مليون دولار، ويسدل الستار عنها السبت المقبل.

وتسجل النسخة الحالية مشاركة 9 من اللاعبات الـ 10 الأوائل عالمياً، ليمنح نظام بطولات رابطة اللاعبات المحترفات، أفضلية التأهل للمصنفات الثمانية الأولى مباشرة لثاني أدوار البطولة.

وتقص حاملة لقب نسخة العام الماضي والمصنفة الرابعة على العالم، الإيطالية جاسمين باوليني في الحادية عشرة صباحاً أولى مباريات الدور الثاني، بلقاء المخضرمة الرومانية سورانا كريستيا المصنفة 89 على العالم، بعد أن نجحت في خلق مفاجأة من العيار الثقيل، بإقصائها في الدور الأول المصنفة 11 عالمياً الروسية داريا كاساتكينا بالفوز عليها بمواقع مجموعتين دون رد (6-1 و6-4) في مباراة اقتصرت على 75 دقيقة.

وتستهل المصنفة الأولى عالمياً، البلاروسية أرينا سابالينكا في التاسعة مساءً مشوارها بلقاء سهلٍ نسبياً يجمعها مع الفائزة من لقاء المصنفة 22 عالمياً الروسية إيكاترينا ألكسندروفا أمام مواطنتها المصنفة 50 على العالم فيرونيكا كودرميتوفا.

بدورها، تخوض المصنفة الثانية على العالم البولندية إيغا شفيونتيك في الثانية عشرة ظهراً مواجهة صعبة نسبياً تجمعها أمام المصنفة 35 عالمياً البلاروسية فيكتوريا أزرينكا والتي عانت لحجز مقعدها للدور الثاني عقب فوزٍ صعب على المصنفة 51 عالمياً الأوكرانية أنهيلينا كالينينا بواقع مجموعتين لمجموعة واحدة (2-6 و7-6 و6-4) في مباراة امتدت ساعتين و55 دقيقة.

ويتبع اللقاء بمواجهة أمريكية خالصة، يجمع المصنفة الثالثة عالمياً الأميركية كوكو غوف أمام نكهة أمريكية خالصة حين تلتقي مواطنتها ماكارثي كيسلير المصنفة 53 على العالم، بعد أن تمكن الأخيرة بدورها في تحقيق المفاجأة بإقصاء مواطنتها والمصنفة 18 على العالم أماندا أنيسيموفا في 68 دقيقة، والفوز عليها بواقع مجموعتين دون رد (6-2 و6-3).



اليابانية مويوكا تقصي بطلة 2022 اوستابينكو

فجرت اليابانية مويوكا أوشيجيما المصنفة 62 عالمياً، مفاجأة من العيار الثقيل، بإقصاء بطلة "تنس دبي" للعام 2022 اللاتفية يلينا أوستابينكو المصنفة 26 عالمياً من الدور الأول.

واحتاجت اليابانية مويوكا إلى ساعة و29 دقيقة لحسم المباراة لصالحها بواقع مجموعتين دون رد، جاءت نتائجها (6-3 و6-3)

وتصطدم مويوكا في ثاني أدوار البطولة أمام المصنفة السابعة على العالم الكازاخستانية يلينا ريباكينا التي سبق لها بلوغ نهائي "تنس دبي" في نسخة 2020 وخسرتها أمام البطلة المتوجة الرومانية سيمونا هاليب.

