8 جامعات إماراتية ضمن أفضل 500 جامعة عالمياً في «تايمز 2027»

حافظت الجامعات الإماراتية على حضورها المتقدم في التصنيفات العالمية لمؤسسات التعليم العالي، إذ نجحت ثماني جامعات وطنية في دخول قائمة أفضل 500 جامعة على مستوى العالم، وفقاً لنتائج تصنيف «تايمز للتعليم العالي للجامعات العالمية 2027».

وجاءت جامعتا خليفة للعلوم والتكنولوجيا والإمارات العربية المتحدة في مقدمة الجامعات الإماراتية المدرجة في التصنيف.

وتفصيلاً، تشاركت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، وجامعة الإمارات العربية المتحدة، المركز الـ235 عالمياً، والخامس عربياً، فيما تشاركت جامعة أبوظبي وجامعة الشارقة قائمة الجامعات المصنفة في المراكز من 301 إلى 325 عالمياً، وحلتا في المركز الثامن عربياً.

وجاءت جامعة عجمان ضمن قائمة الجامعات المصنفة في المراكز من 376 إلى 400 عالمياً، محتلةً المركز الـ12 عربياً. وجاءت جامعة العين ضمن المراكز من 401 إلى 450 عالمياً. وحلت في المركز الـ16 عربياً. كما تشاركت الجامعة الأميركية في الشارقة وجامعة زايد المركز الـ501 عالمياً والـ25 عربياً. ويقيس تصنيف «تايمز للتعليم العالي» الجامعات البحثية من خلال مجموعة من مؤشرات الأداء، تغطي خمسة محاور رئيسة، هي: التعليم، وبيئة البحث العلمي، وجودة البحث العلمي، والصناعة، والتوجه الدولي.

وتضم منهجية نسخة 2027، وفق «تايمز للتعليم العالي»، 17 مؤشر أداء موزعة على مجموعة محاور، حيث يشكل محور التعليم، أو بيئة التعلم، 29.5% من التقييم، بينما تبلغ حصة بيئة البحث العلمي 29%، وتستحوذ جودة البحث العلمي على 30%.

ويخصص التصنيف 7.5% للتوجه الدولي و4% للصناعة. كما تشمل المؤشرات عناصر منها السمعة الأكاديمية والبحثية، والبيئة التعليمية، والإنتاجية البحثية، وتأثير الأبحاث والاستشهادات العلمية، والتعاون الدولي، والعلاقة مع الصناعة ونقل المعرفة.

وقال مدير جامعة الإمارات العربية المتحدة، الدكتور أحمد علي الرئيسي: «تمنحنا النتيجة مؤشراً مهماً على ما تحقق، وترفع سقف طموحاتنا للمرحلة المقبلة، بما يعزز تنافسية الجامعة وحضورها ضمن مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي عالمياً».

وأكد مدير جامعة أبوظبي، البروفيسور غسان عواد، أن «الجامعة واصلت تميزها في محور جودة البحث العلمي، متقدمةً تسعة مراكز لتحتل المرتبة الـ66 عالمياً، والثانية على مستوى الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي، والرابعة عربياً، كما جاءت في المرتبة الـ14 عالمياً في محور النظرة الدولية، بما يعكس تنوع مجتمعها الأكاديمي، واتساع نطاق تعاونها وشراكاتها مع المؤسسات الأكاديمية العالمية».

أفضل 10 جامعات عالمياً

تبوأت جامعة أكسفورد المركز الأول في قائمة أفضل 10 جامعات في التصنيف العالمي لعام 2027، الذي نشرته مؤسسة «تايمز للتعليم العالي» في 30 سبتمبر الماضي، محافظةً على صدارتها للتصنيف للعام الـ11 على التوالي، فيما حلّ معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT) في المركز الثاني.

وتقاسمت جامعتا برينستون وستانفورد المركز الثالث، وجاءت جامعة كامبريدج في المركز الخامس، وجامعة هارفارد في المركز السادس، ومعهد كاليفورنيا للتكنولوجيا (Caltech) في المركز السابع، وإمبريال كوليدج لندن في المركز الثامن، بينما تقاسمت جامعة كاليفورنيا، بيركلي، وجامعة ييل المركز التاسع.

وبذلك، استحوذت الجامعات الأميركية على سبعة من المراكز العشرة الأولى، مقابل ثلاثة مراكز للجامعات البريطانية.