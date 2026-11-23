أحمد طارق- أبوظبي

مازح الألماني ألكسندر زفيريف، المصنّف الأول عالمياً، منافسه الإسباني كارلوس ألكاراز خلال مراسم التتويج في تورينو، الأحد، قائلاً له إن بإمكانه الاعتزال غداً بعدما حقق في سن الـ23 ما يكفي ليصبح أحد أساطير التنس، وذلك عقب فوز الإسباني بأول ألقابه في البطولة الختامية لرابطة محترفي التنس.

وقال زفيريف، وهو يهنئ ألكاراز على اللقب: «أكملت هذا العام الفوز بالبطولات الأربع الكبرى خلال مسيرتك، والآن أحرزت لقبك الأول في البطولة الختامية، أنت أسطورة حقيقية في رياضتنا، وعمرك 23 عاماً فقط»، ثم أضاف ضاحكاً: «إذا اعتزلت غداً فلا بأس، يمكنك أن تسترخي».

(Photo by Marco BERTORELLO / AFP) (MARCO BERTORELLO/AFP)

وحسم ألكاراز النهائي بمجموعتين دون رد، بواقع 6-2 و7-6، في مباراة استغرقت نحو ساعتين، وأنقذ الإسباني ثلاث فرص متتالية لزفيريف لحسم المجموعة الثانية، بعدما تأخر 3-6 في الشوط الفاصل، قبل أن يفوز به 9-7.

وكان ألكاراز قد خسر نهائي النسخة الماضية أمام الإيطالي يانيك سينر، وعاد هذا العام ليحرز لقبه السادس في الموسم والـ30 في مسيرته، ويصبح رابع لاعب في فردي الرجال يجمع بين الفوز بالبطولات الأربع الكبرى والبطولة الختامية، بعد الأمريكي أندريه أغاسي والسويسري روجيه فيدرر والصربي نوفاك ديوكوفيتش.

(Photo by Marco BERTORELLO / AFP) (MARCO BERTORELLO/AFP)

وكان الإسباني قد أكمل مجموعة ألقابه في البطولات الأربع الكبرى بفوزه ببطولة أستراليا المفتوحة في وقت سابق من العام، حين تغلّب على زفيريف أيضاً في النهائي، ولكن بعد خمس مجموعات، فيما احتفظ الألماني بصدارة التصنيف العالمي رغم خسارته في تورينو، حيث كان يسعى إلى لقبه الثالث في البطولة الختامية.