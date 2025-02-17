6 مباريات في التجمع الثالث لـ«سلة الكراسي المتحركة» بدبي

اختتمت أمس الأحد منافسات التجمع الثالث لدوري كرة السلة على الكراسي المتحركة، والتي تم تنظيمها على مدار يومين في نادي دبي لأصحاب الهمم، وسط منافسات قوية من المشاركين وذلك بحضور رئيس اللجنة البارالمبية الوطنية محمد فاضل الهاملي، والأمين العام ذيبان سالم المهيري.

وتم تنظيم ست مباريات، أسفرت نتائجها عن فوز نادي خورفكان للمعاقين على نادي دبي لأصحاب الهمم بنتيجة 74 - 58، ونادي الثقة للمعاقين على نادي العين لأصحاب الهمم بنتيجة 53 - 51.

وفي المباراة الثالثة، واصل نادي خورفكان انتصاراته، حيث حقق فوزًا كبيرًا على نادي الثقة بنتيجة 71 - 41 ، فيما تمكن نادي دبي من التفوق على نادي العين في اللقاء الرابع، بنتيجة 71 - 51.

وفي المباراة الخامسة، سجل نادي خورفكان تفوقًا واضحًا وحسم المواجهة أمام نادي العين بنتيجة 86 - 44، فيما اختتم التجمع بمباراة قوية بين نادي دبي ونادي الثقة، انتهت بفوز دبي بنتيجة 48 - 37.

وعقب انتهاء المباريات، أشاد محمد فاضل الهاملي بالمستوى المميز الذي ظهرت به مختلف الفرق، مؤكدًا أهمية بذل المزيد من الجهد للحفاظ على المكتسبات التي حققتها رياضة أصحاب الهمم في الإمارات.

وقال الهاملي إن «الأداء القوي والروح التنافسية التي شهدتها المنافسات تعكس التقدم الكبير لرياضة أصحاب الهمم في الدولة، معربا عن تطلعهم إلى استمرار هذا التطور من خلال المزيد من العمل والالتزام، استعدادًا للاستحقاقات الدولية المقبلة ، مشيرا إلى أن هذه البطولات محطة مهمة في إعداد اللاعبين للمنافسات الخارجية».

