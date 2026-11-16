برعاية منصور بن محمد.. بطولات فزاع لأصحاب الهمم تستحدث دولية "الدراجات الهوائية"

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولات فزاع الدولية لأصحاب الهمم، استحداث بطولة فزاع الدولية للدراجات الهوائية، وتنظيم نسختها الأولى، من 18 إلى 21 نوفمبر الجاري على مضمار ميدان في دبي، برعاية سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الإماراتية، رئيس مجلس دبي الرياضي.

وأكدت أن البطولة تقام بتوجيهات" القيادة الرشيدة " بما يعزز مكانة دبي كوجهة رياضية عالمية لإقامة أبرز وأهم البطولات الدولية في مختلف الألعاب ومدينة صديقة للدراجات.

كما كشفت عن مشاركة نخبة من الدراجين، منهم البطل البارالمبي الهولندي دانيال أبراهام جبرو الحائز على ذهبيتي الدورات البارالمبية و8 ألقاب عالمية، بجانب مشاركته في دورات ريو 2016 وطوكيو 2020 وباريس 2024.

جاء الإعلان عن ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم، في مقر نادي دبي لأصحاب الهمم، بحضور ثاني جمعة بالرقاد رئيس اللجنة المنظمة، وماجد العصيمي مدير البطولة، بجانب البطلين عبدالله البلوشي وسلامة الخاطري.

وأكد بالرقاد أن بطولات فزاع لأصحاب الهمم أقيمت لأول مرة عام 2009 بتوجيهات سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، بهدف دمج فئة أصحاب الهمم في المجتمع عبر بوابة الرياضة.

وأضاف أن بطولات فزاع أصبحت نموذجا رائداً وملهماً، ومركزاً للتميز الرياضي، لتستمر مسيرة التطوير بمتابعة سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، موضحا أنهم يدركون حجم التحول في أعداد المشاركين، وتنوع الفئات ومستويات المنافسة، مقارنة بالبداية الأولى، حيث أصبحت " فزاع " موعداً ينتظره أبطال العالم، وهو ما يحملهم مسؤولية مضاعفة الجهد لمواصلة التطوير والمحافظة على الثقة التي اكتسبناها على امتداد السنوات الماضية.

وتوجه ماجد العصيمي بالشكر إلى سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم على دعم ومتابعة سموه لكل تفاصيل بطولات فزاع وتوجيهاته المستمرة بالتطوير واستحداث ألعاب جديدة والتي ساهمت بشكل كبير في التطوير حيث باتت الخيار الأول لكل لاعب ومدرب من مختلف دول العالم، كما أثنى على متابعة مجلس دبي الرياضي وتعاون الشركاء والرعاة.

وذكر أن دبي نجحت في ترسيخ مكانتها في رياضة " أصحاب الهمم " بفضل قدرتها على استضافة البطولات والفعاليات وتوفير بنية تحتية متطورة تلبي احتياحات هذه الفئة واللجان البارالمبية.

وأشار إلى أن دبي لأصحاب الهمم أول ناد ٍأشهر لعبة الدراجات عام 2020، حيث تعد البطلة سلامة الخاطري أول فتاة إماراتية تشارك في الدراجات الهوائية وتحقق الذهبية آسيويا، بجانب أن أبطال النادي ضمن الأفضل على مستوى القارة حيث حصل أحمد البدواوي وعبدلله البلوشي على برونزيتي دورة" أسياد ناغويا " الأخيرة.

وأشار الرئيس التنفيذي لدائرة الموارد البشرية، بمؤسسة الإمارات العامة للبترول" إمارات، أحمد عبدالله أهلي، إلى أن حرصهم على دعم مبادرات أصحاب الهمم انطلاقا من إيمانهم بأهمية ترسيخ مجتمع شامل يتيح للجميع فرصاً متكافئة للمشاركة والإسهام في مسيرة التنمية، بما يتماشى مع رؤية دولة الإمارات والقيادة الرشيدة التي جعلت تمكين أصحاب الهمم ودمجهم في مختلف جوانب الحياة أولوية وطنية.

بدورهما أكد عبدالله البلوشي وسلامة الخاطري سعادتهما بالمشاركة في بطولة فزاع، نظرا لمكانتها المرموقة، وإرثها الكبير خلال السنوات الماضية، والدعم الذي تحظى به من القيادة الرشيدة.