«دبي لأصحاب الهمم» يعتمد بطولات دولية.. ويستعد للموسم الجديد

اطلع مجلس إدارة نادي دبي لأصحاب الهمم على الاستعدادات لانطلاق الموسم الجديد، مشيداً بالنجاحات التي تحققت خلال الموسم الماضي، ومطالباً بمضاعفة الجهود لترك بصمات جديدة، وفق النهج المرسوم، في ظل الاهتمام الكبير الذي يحظى به أصحاب الهمم، وتوجيهات القيادة الرشيدة بتوفير سبل الارتقاء بقدراتهم ومواهبهم في مختلف المجالات، بما يُعزّز الاندماج والتمكين.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري لمجلس الإدارة، برئاسة ثاني جمعة بالرقاد، الذي اعتمد التقرير الختامي للنشاط الصيفي في دورته الـ10، تحت شعار «صيفنا يترك أثراً»، بمشاركة 250 منتسباً، و40 مؤسسة حكومية وخاصة، و150 متطوعاً ومتطوعة، على مدار 50 يوماً، كما اعتمد المجلس وفق بيان، أصدره أمس، تقرير الربع الخاص بالمؤشرات التشغيلية لإدارات النادي لعام 2026، إلى جانب اعتماد بطولات النادي الدولية لأصحاب الهمم خلال الفترة من 2026 إلى 2028.