قررت لجنة الانضباط في اتحاد الإمارات لكرة القدم إيقاف لاعب نادي الوصل، راشد محمد راشد، أربع مباريات، وتغريمه 15 ألف درهم، ضمن منافسات دوري تحت 15 سنة (أ)، على خلفية مشاجرة مع مدير الأكاديمية وتهديد حكم المباراة، وذلك وفقاً لما نشره الموقع الرسمي لاتحاد الكرة.

كما قررت اللجنة تغريم نادي فرسان هيسبانيا 10 آلاف درهم، بسبب قيام جماهيره بالتلفظ على لاعبي الفريق المنافس، فيما وجهت عقوبة الإنذار إلى مدرب الوصل، سالم مفتاح النعيمي، مع تغريمه 5 آلاف درهم، بسبب التلفظ على جماهير الفريق المنافس.

وشملت القرارات أيضاً توجيه عقوبة الإنذار إلى مساعد مدرب الوصل، عاطف محمد غلوم روباري، وتغريمه 5 آلاف درهم، لقيامه بحركات «غير مهذبة».

وفي مسابقة دوري تحت 13 سنة (ج)، قررت اللجنة اعتبار نادي رمال الصحراء خاسراً أمام نادي «إيه إل إيه إس إيه» بنتيجة 0-3، وتغريمه 10 آلاف درهم، بسبب عدم وصول سيارة الإسعاف إلى أرض الملعب.

كما قررت، ضمن منافسات دوري تحت 11 سنة (ب)، اعتبار نادي ديزرت فالكون خاسراً أمام نادي الاتفاق بنتيجة 0-3، وتغريمه 10 آلاف درهم، للسبب ذاته.

وفي دوري تحت 12 سنة (ب)، اعتبرت اللجنة نادي غلف يونايتد خاسراً أمام نادي حتا بنتيجة 0-3، مع تغريمه 10 آلاف درهم، بسبب عدم وصول سيارة الإسعاف إلى الملعب.

وامتدت العقوبات إلى دوري تحت 17 سنة (ب)، حيث قررت اللجنة اعتبار نادي رمال الصحراء خاسراً أمام نادي عجمان بنتيجة 0-3، وتغريمه 10 آلاف درهم، للسبب ذاته.

وفي دوري تحت 12 سنة (ج)، اعتبرت اللجنة نادي مسافي خاسراً أمام نادي المُدام بنتيجة 0-3، وتغريمه 10 آلاف درهم، لعدم وصول سيارة الإسعاف إلى أرض الملعب.

وفي المقابل، وجهت اللجنة عقوبة الإنذار إلى نادي الصقور العربية، بسبب قيام أحد جماهيره بدفع أحد أفراد الأمن والدخول إلى أرض الملعب.

وفي مسابقة كأس الإمارات تحت 16 سنة، قررت اللجنة إيقاف لاعب فريق فرسان هيسبانيا، كيان عبد، مباراتين، وتغريمه 5 آلاف درهم، بسبب التلفظ على حكم المباراة.