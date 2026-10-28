بعد عدم حضوره للمواجهة.. الاتحاد الخليجي يعتبر الاتفاق السعودي خاسراً من أربيل العراقي 3-0

قرر الاتحاد الخليجي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، اعتبار نادي أربيل العراقي فائزاً بنتيجة 3 - صفر على الاتفاق السعودي، بعد انسحاب الأخير وتخلفه عن الحضور إلى مدينة أربيل لخوض المواجهة.

وجاء القرار بعد رفض الاتحاد الخليجي طلب نادي الاتفاق الاعتذار عن خوض المباراة، ليُعلن خسارته إدارياً أمام أربيل بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل، بحسب بيان للاتحاد الخليجي.

وكان نادي الاتفاق السعودي أعلن أمس الثلاثاء، تعذر وصول بعثة فريقه إلى مدينة أربيل لخوض مباراته أمام أربيل، المقررة اليوم الأربعاء، ضمن منافسات دوري أبطال الخليج للأندية بسبب الأوضاع الأمنية في المنطقة.