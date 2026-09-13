«دبي لأصحاب الهمم» يفتتح موسمه الجديد

افتتح نادي دبي لأصحاب الهمم موسمه الجديد باحتفالية مميزة، اشتملت على طابور عرض لأعضاء النادي المشاركين في مختلف القطاعات الرياضية والثقافية، إلى جانب فقرات رياضية وثقافية، وعرض فيلم استعرض أبرز النشاطات والفعاليات التي ينظّمها النادي على مدار العام في المجالات الرياضية والثقافية والمجتمعية.

وأكد رئيس مجلس الإدارة ثاني جمعة بالرقاد، في كلمته خلال الاحتفالية، أن «أصحاب الهمم» شركاء في صناعة المستقبل، متطلعاً إلى موسم استثنائي يعزز النجاحات التي تحققت خلال المواسم الماضية، ومطالباً بمضاعفة الجهود، والعمل بروح «الفريق الواحد» والعائلة الواحدة، من أجل ترك بصمات جديدة، وفق النهج المرسوم، في ظل الاهتمام الكبير الذي يحظى به «أصحاب الهمم»، وتوجيهات القيادة الرشيدة بتوفير سبل الارتقاء بقدراتهم ومواهبهم في مختلف المجالات.

وقال إن استراتيجية النادي تهدف إلى تعزيز دوره الريادي، والعمل على تحقيق هدفه بأن يكون النادي الأول عالمياً، من خلال مواصلة التميز والالتزام بالنهج المرسوم.

من جانبه، أكد المدير التنفيذي ماجد العصيمي أن الوصول إلى المركز الأول هو هدف «أصحاب الهمم»، مبيناً أن النجاحات التي تحققت جاءت ثمرة للاهتمام الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة، وصولاً إلى الغاية المنشودة.

وقال إن نادي دبي لأصحاب الهمم يعمل على تقديم برامج رياضية وثقافية ومجتمعية متكاملة، تهدف إلى تحسين جودة حياة أصحاب الهمم، من خلال إطلاق مبادرات متكاملة تدعم اندماجهم في المجتمع.