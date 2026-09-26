منصور المرزوقي يتحدى قصر القامة برفع 90 كلغم

يجسد منصور المرزوقي (26 عاماً)، لاعب المنتخب الوطني ونادي الثقة للمعاقين، نموذجاً ملهماً لأصحاب الهمم، في تحديه قصر قامته، التي لا تتجاوز 126 سنتيمتراً، وقدرته على رفع أضعاف وزنه في منافسات «رفعات القوة»، إذ نجح مؤخراً في تحطيم رقمه القياسي الشخصي برفعة بلغت 90 كيلوغراماً، ليحجز بطاقة التأهل إلى دورة الألعاب الآسيوية في اليابان أكتوبر المقبل، التي يطمح خلالها إلى المنافسة على منصات التتويج برفعة تتجاوز حاجز الـ100 كيلوغرام.

وقدم المرزوقي، الذي يقتصر وزنه على 49 كيلوغراماً، على مدار العامين الماضيين، نموذجاً حياً لإرادة أصحاب الهمم، بعدما نجح، في أقل من عام على دخوله قائمة المنتخب الوطني، في تحطيم رقمه الشخصي في أكثر من مناسبة، كان آخرها في أبريل الماضي بالعاصمة التايلاندية بانكوك، خلال بطولة آسيا وأوقيانوسيا، حين سجل رفعة فاقت رقمه السابق بنحو 12 كيلوغراماً.

وقال منصور لـ«الإمارات اليوم»: «كانت منصات التواصل الاجتماعي، ومسيرة أبطال أصحاب الهمم والإنجازات التي حققوها في مسيرتهم، ورفع علم الدولة عالياً في أكبر المحافل العالمية، كفيلة بكسر حاجز الخوف لدي، والتوجه قبل عامين إلى نادي الثقة للمعاقين، وتدشين مسيرتي في رياضة رفعات القوة».

وأوضح: «قصر القامة الذي لازمني منذ الولادة لم يقف عائقاً أمامي في ممارسة النشاط الرياضي، خصوصاً في المدرسة، حين نجحت في حصد ست ميداليات في رياضة الجوجيتسو على صعيد البطولات المدرسية، إلا أن منصات التواصل الاجتماعي كان لها دور محفز لي، مع رؤيتي رياضيي أصحاب الهمم وهم يحققون الإنجازات، ويرفعون علم الدولة في المحافل الدولية. وكان أبرزهم البطل الذهبي محمد خميس في رفعات القوة، الذي مثل لي قدوة في كسر حاجز التردد والانتساب إلى أندية المعاقين في الدولة».

وأضاف: «التشجيع الكبير الذي لمسته منذ انتسابي إلى النادي جعلني أكثر التزاماً بالتدريبات، رغم عملي في القطاع الخاص، وتمكنت سريعاً من دخول قائمة المنتخب الوطني، ومزاملة البطل الذهبي محمد خميس، الذي قدم لي الكثير من النصائح التي ساعدتني على تطوير أدائي».

وتابع: «سمحت مشاركاتي المحلية بالارتقاء تدريجياً بأرقامي الشخصية، قبل أن أتجه للمشاركة في بطولة تركيا الدولية صيف العام الماضي، التي حصدت خلالها أولى ميدالياتي الذهبية برقم شخصي جديد تخطى 78 كيلوغراماً، والبدء في دخول قائمة التصنيف الدولي لوزن 49 كيلوغراماً، قبل الانتقال إلى البطولات الآسيوية، التي عرفت من خلالها مجدداً، في أبريل الماضي في تايلاند، تحطيمي رقماً قياسياً جديداً برفعة بلغت 90 كيلوغراماً، كانت كفيلة بمنحي بطاقة التأهل إلى دورة الألعاب الآسيوية في اليابان أكتوبر المقبل».

وعن إعداده الحالي، قال منصور: «أتدرب حالياً لكسر حاجز الـ100 كيلوغرام، والمنافسة على منصات التتويج في دورة اليابان المقبلة، بطموح مواصلة المشوار نحو تحقيق حلم المشاركة في دورة الألعاب البارالمبية المقبلة في لوس أنجلوس 2028».

. 126 سنتيمتراً طول الرباع منصور المرزوقي، ووزنه 49 كيلوغراماً.