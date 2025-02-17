الإمارات يواصل تألقه ويفوز على جهانجيري بكأس دبي الذهبية للبولو

حقق فريق الإمارات بقيادة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم فوزا غاليا على فريق جهانجيري وبنتيجة 12 هدفا مقابل 8 أهداف في ختام الدور التأهيلي لكأس دبي الذهبية 2025 ليكمل مشواره الى قبل النهائي كما فاز فريق ذئاب دبي على فريق غنتوت المتأهل أصلا الى قبل النهائي بنتيجة ستة اهداف مقابل ثلاثة أهداف.

وكانت مباراة فريق الإمارات وجهانجيري قد شهدت 20 هدفا لذلك فإنها حفلت الاثارة والندية وكل فنون اللعبة واستحقت ان تكون مباراة الأسبوع واستحق أيضا نجم الفريق مونتيفردي ان ينال لقب أفضل لاعب في المباراة بعد تألقه تسجيله سبعة اهداف من الأهداف العشرة لفريقه.

تقدم فريق جهانجيري بهدف مبكر ومباغت لروسيندو ثم سرعان ما أدرك فريق الإمارات التعادل من ضربة جزائية لينتهي الشوط بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما وفي الشوط الثاني تتساوى الكفتين وأضاف كل فريق هدفين آخرين وشهد الشوط الثالث تحولا لافتا فريق الامارات بفضل تجانس الفريق وديناميكية الأداء ليرفع رصيده الى 6 اهداف فيما توقف رصيد جهانجيري الى ثلاثة أهداف.

ويركن فريق الإمارات الى تقدمه وبفارق ليترك فرصة ذهبية لمنافسه ليحرز أربعة اهداف تباعا رافعا رصيده الى سبعة اهداف مقابل ثمانية اهداف لفريق الامارات وهذه النتيجة وضعت فريق الإمارات في موقف صعب أدرك معه خطورة موقفه فتماسكت خطوطه مرة أخرى وكثف من هجماته وأحرز رباعية قفزت به الى 12 هدفا بينما أحرز فريق جهانجيري هدفه الثامن والأخير ليتأهل فريق الإمارات الى الدور قبل النهائي يوم الأربعاء المقبل.

اما مباراة ذئاب دبي وعنتوت فقد شهدت ندرة من الأهداف (9 اهداف فقط) وتعد اقل المباريات من حيث عدد الأهداف طول مباريات الكأس الذهبية هذا العام وحاول فريق الذئاب الانقضاض مبكرا على فريق غنتو وتقدم في الشوط الأول بهدفين دون رد واكمل مشواره منهيا الشوط الثاني بنتيجة ثلاثة مقابل لا شيء وفي الشوط الثالث أضاف كل فريق هدفا واحدا الى رصيده وبعد استئناف الفريقين للعب في الشوط الرابع أضاف نجم الذئاب والمباراة اسين هدفين رافعا رصيده فريقه الى ستة اهداف وفي الشوط الخامس والأخير ينتفض غنتوت ويصحو متأخرا ويحرز ناصر الشامسي وفيراري هدفي فريقهما الثاني والثالث لينتهي اللقاء لصالح الذئاب بنتيجة ستة اهداف مقابل ثلاثة أهداف.