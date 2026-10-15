بشخصية البطل.. ريال مدريد يعود من بعيد ويهزم روما برباعية في أبطال أوروبا

قلب ريال مدريد الطاولة على مضيفه روما الإيطالي ليفوز بنتيجة 4-3 في ملعب الأولمبيكو في مباراة مثيرة ضمن منافسات الجولة الثانية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

تقدم روما بهدف مارتن دي رون في الدقيقة 20، ورد الريال سريعاً بهدف كيليان مبابي في الدقيقة 25، لينتهي الشوط الأول بالتعادل.

وفي الشوط الثاني، سجل دونيل مالين ثنائية في الدقيقتين 51 و58، ليتقدم ذئاب العاصمة الإيطالية بنتيجة 3 / 1.

لكن جوزيه مورينيو المدير الفني لريال مدريد صنع "ريمونتادا" مثيرة بفضل البدلاء، وقلب الطاولة على أصحاب الأرض بثلاثة أهداف في حوالي 7 دقائق.

قلص الريال الفارق بهدف البديل كارلوس إسبي ثم تعادل بهدف البديل الآخر إندريك في الدقيقتين 83 و85 قبل أن يخطف الفوز في توقيت قاتل بهدف المدافع الألماني أنطونيو روديجر في الدقيقة 90.

بذلك يواصل مورينيو التفوق على أنديته السابقة، بعدما قاد العملاق المدريدي للفوز على إنتر ميلان الإيطالي بنتيجة 2 / 1 في الجولة الأولى، ليرفع الريال رصيده إلى 6 نقاط محققا العلامة الكاملة.

في المقابل، أضاع روما فوزا كان وشيكا، ليتجمد رصيده عند نقطة واحدة من التعادل مع فنربخشة في الجولة الأولى.

وفي الجولة الثالثة التي ستقام يومي 20 و21 أكتوبر، سيستقبل ريال مدريد نظيره لايبزج الألماني في سانتياجو برنابيو، كما سيلعب روما مجدداً في الأولمبيكو أمام سلوفان براتيسلافا السلوفاكي.