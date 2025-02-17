الشعفار: الوصل عمل على صفقة بيدرو بهدوء

أكد رئيس مجلس إدارة شركة الوصل لكرة القدم، أحمد الشعفار، أن النادي عمل على صفقة النجم البرازيلي جواو بيدرو بهدوء، قادماً من التعاون السعودي خلال فترة الانتقالات الشتوية، مشدداً على أن «الإمبراطور» يبحث عن تطوير المستوى الفني، والقادم أفضل للفريق والجمهور، على حد تعبيره.

وقال لـ«الإمارات اليوم»: «لم نوفق بالشكل اللازم في فترة الانتقالات الشتوية التي انتهت أخيراً، حيث كنا نريد تدعيم الصفوف في أكثر من مركز، ولكن الوقت لم يسعف النادي، وعلى الرغم من ذلك تعاقدنا مع اللاعب البرازيلي المتميز جواو بيدرو».

وسجل بيدرو ثلاثة أهداف في أول ثلاث مباريات مع الفريق في دوري أدنوك للمحترفين، إذ سجل هدفاً في مرمى كلباء، وهدفين في دبا الحصن.

وأوضح الشعفار: «البركة في الشباب الموجودين، والأهم هو الوصول إلى الهدف المنشود، صفقة جواو بيدرو، عملنا عليها في هدوء، فليس من الضروري أن تكون هناك إشاعات ومناورات ومفاجآت، والأهم هو مساعدة الفريق وتطور مستواه».

وعن الفوز الوصلاوي على النصر بهدف دون مقابل في الجولة الـ16 للدوري، قال: «النصر فريق كبير، وقدمنا مباراة جميلة استمتعنا بها جميعاً، المهم ليس الفوز أو الخسارة، فالوصل خسر مباريات كثيرة في الموسم الحالي، ولكن الأهم هو تطور المستوى وتحقيق الانتصارات لعودة الفريق إلى النتائج الإيجابية في الفترة المقبلة». وعن المباراة المنتظرة أمام الهلال السعودي في دوري أبطال آسيا (النخبة)، قال الشعفار: «سنخوض مباراة صعبة أمام فريق توج بطلاً للقارة أكثر من مرة، ولكن في النهاية هي مباراة كرة القدم، نتمنى أن نقدم مباراة جيدة نشرف بها كرة الإمارات، ونخرج بنتيجة إيجابية رغم صعوبة المهمة».