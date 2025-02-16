علي عباس: سأغادر أي ملعب يدير فيه الحكم أحمد سالم مباراة للنصر

انتقد مدير النصر علي عباس الحكم الدولي أحمد سالم الذي أدار مباراة فريقه مع الوصل في الجولة الـ16 من دوري أدنوك للمحترفين التي انتهت بفوز الأخير 1-0، وصاحبتها أخطاء تحكيمية وهجوم على الجهازين الفني والإداري ستدفعه شخصياً إلى ترك الفريق والمغادرة خارج أي ملعب يدير فيه الحكم نفسه أي مباراة لـ«العميد»، على حد تعبيره.

وقال علي عباس لـ«الإمارات اليوم»: «الحكم حضر إلى المباراة بحالة عصبية أكثر من الجهازين الفني والإداري، ولا أعلم إذا كانت المباراة كبيرة عليه أو أنه لم يأتِ إلى المباراة أصلاً، إذ من الطبيعي أن يتحدث الإداري أو مدرب الفريق وهو متعصب، وفي المقابل يجب على الحكم أن يكون هادئاً، فمدرب النصر ذهب للتحدث معه قائلاً: لماذا لا تشاهد تقنية الفيديو؟ (في إحدى الحالات التحكيمية)، ليرد عليه الحكم بالطرد قائلاً له: (اطلع بره.. اجلس فوق)».

ويحتل النصر المركز الرابع في الدوري برصيد 26 نقطة، فيما تقدم الوصل إلى المركز السابع برصيد 24 نقطة.

من جهتها، أصدرت شركة النصر لكرة القدم بياناً صحافياً جاء فيه: «تعرب الشركة عن تحفظها واعتراضها الشديدين على الأداء التحكيمي في المباراة، والقرارات المجحفة بحق نادي النصر، وقد تمثل ذلك بالعديد من الأخطاء التحكيمية، وأهمها التهاون الواضح مع لاعبي الفريق المنافس في حالات الخشونة واللعب العنيف الذي بدر منهم، والامتناع عن إشهار البطاقة الحمراء في أكثر من حالة مستحقة، ولا حتى البطاقة الصفراء في بعض الحالات».

وأضاف البيان: «ليست الحالة الأولى المجحفة بحق نادي النصر، فقد سبق وأن تكررت الأخطاء التحكيمية نفسها وغيرها مع فرق منافسة أخرى في الموسم الحالي والسابق، وجميعها كانت تؤدي إلى خسارة فريقنا في المباراة».

وختم: «بناء على ما سبق فقد تقدم نادي النصر باحتجاج لاتحاد كرة القدم مع كل الثبوتيات، ملتمساً أخذ الاحتجاج بعين الاعتبار والاهتمام، والإحالة إلى الجهة المعنية لاتخاذ الإجراءات المناسبة».

. خسرنا بفعل فاعل.. للأسف الأخطاء التحكيمية تتكرر مع النصر فقط.

. الحكم حضر للمباراة بحالة عصبية أكثر من الجهازين الفني والإداري.