بيان "غاضب" من نادي النصر ضد القرارات التحكيمية في مباراة الوصل

أصدر نادي النصر اليوم السبت، بياناً صحافياً ينتقد فيه الأداء التحكيمي خلال مباراة فريقه أمام جاره الوصل في الجولة 16 من دوري أدنوك للمحترفين والتي انتهت بفوز وصلاوي بهدف دون مقابل.

وجاء في البيان الصحافي: "تعرب شركة النصر لكرة القدم عن تحفظها واعتراضها الشديدين على الأداء التحكيمي في المباراة المشار إليها أعلاه، والقرارات المجحفة بحق نادي النصر. وقد تمثل ذلك بالعديد من الأخطاء التحكيمية، وأهمها التهاون الواضح مع لاعبي الفريق المنافس في حالات الخشونة واللعب العنيف الذي بدر منهم، والامتناع عن إشهار البطاقة الحمراء في أكثر من حالة مستحقة، ولا حتى البطاقة الصفراء في بعض الحالات".

وأضاف البيان: "جدير بالذكر أنها ليست الحالة الأولى المجحفة بحق نادي النصر، فقد سبق وأن تكررت ذات الأخطاء التحكيمية وغيرها مع فرق منافسة أخرى في الموسم الحالي والسابق، وجميعها كانت تؤدي إلى خسارة فريقنا في المباراة".

وختم البيان: "بناء على ما سبق، فقد تقدم نادي النصر باحتجاج لاتحاد كرة القدم مع كافة الثبوتيات، ملتمسًا أخذ الاحتجاج بعين الاعتبار والاهتمام، والإحالة إلى الجهة المعنية لاتخاذ الإجراءات المناسبة".