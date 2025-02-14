بني ياس يواصل التألق مع إيسايلا.. 4 انتصارات في 5 مباريات

أكد فريق بني ياس صحوته المستمرة تحت قيادة مدربه العائد الروماني دانيال إيسايلا، بتحقيقه انتصاراً جديداً على مضيفه عجمان بنتيجة 3-2، اليوم الجمعة، على استاد راشد بن سعيد، ضمن الجولة السادسة عشرة من دوري أدنوك للمحترفين، ليرفع الفريق رصيده إلى 19 نقطة متقدماً إلى المركز التاسع، بينما تجمد رصيد «البركان» عند 19 نقطة في المركز العاشر.

وبينت المباراة مدى التغيير الذي أحدثه المدرب إيسايلا منذ عودته إلى دكة «السماوي»، إذ نجح في تثبيت الاستقرار الفني وتحقيق نتائج إيجابية وضعت الفريق على المسار الصحيح. إذ لم يتذوق الفريق تحت قيادته طعم الخسارة للمباراة الخامسة على التوالي، محققاً أربع انتصارات وتعادلاً وحيداً كان أمام الوصل، حامل اللقب.

وكانت نقطة التحول في المباراة في الدقيقة الرابعة، عندما تعرض مدافع عجمان عبد الرحمن أحمد للطرد، فاستغل الضيوف النقص العددي سريعاً، وافتتح يوسف نيكيتي التسجيل في الدقيقة 13.

وضاعف قائد بني ياس فواز عوانة النتيجة برأسية رائعة (18) وأضاف لازار ماركوفيتش الهدف الثالث (73)، فيما سجل هدفي عجمان، كلاً من ملس كوسانوفيك (87) ولذييري سيلفا (88).