451 حكماً يشاركون في دورة الحكام بالدوري العالمي للكاراتيه في الفجيرة

أكد نائب رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، عضو المكتب التنفيذي بالاتحاد الدولي للكاراتيه، راشد عب المجيد آل علي، تواجد 451 حكماً في دورة الحكام المقامة على هامش بطولة الدوري العالمي للشباب للكاراتيه، التي تستضيفها الفجيرة خلال الفترة من 20 وحتى 23 فبراير الجاري.

وقال آل علي، في تصريحات صحفية، إن: «الأرقام المسجلة في دورة التحكيم، هي الأكبر بتاريخ الاتحاد الدولي للكاراتيه، بعد أن كان من المقرر الاكتفاء بـ 120 حكماً في دورة»الكاتا«قبل أن يرتفع العدد إلى 197، والأمر ذاته على صعيد تسجيل الحد الأقصى لحكام دورة»الكوميتيه«البالغ 200، إلا أن العدد ارتفع إلى 254، ليصبح الإجمالي المسجل في الدورة 451 حكماً».

وأوضح: «الزخم الكبير لأعداد الحكام الدارسين، يعكس ثقة الحكام الدوليين في جودة التنظيم والاحترافية التي تقدمها نسخة الدوري العالمي للشباب للكاراتيه (الفجيرة 2025) ولو تركنا باب التسجيل مفتوحاً حتى انطلاقة البطولة، لتضاعفت الأعداد بشكل كبير».

وأشار راشد عبدالمجيد إلى أن هذا الرقم لم يتحقق حتى في الدورات التي أقيمت سابقًا في أوروبا أو أي مكان آخر، مضيفًا: «كان من المقرر إقامة هذه الدورة في إسبانيا، لكنها انتقلت إلى نسخة الدوري العالمي للشباب بالفجيرة نظرًا لمكانتها المتقدمة في تنظيم الفعاليات الرياضية، ما جعل الحكام يتهافتون للتسجيل فيها».