صفقة ألمانية تعزز خط وسط «يونايتد» في دوري المحترفين الإماراتي

أعلن نادي دبي يونايتد، اليوم الخميس، تعزيز خط وسطه بالتعاقد مع الألماني محمود داوود لمدة موسمين، في صفقة جديدة للفريق الصاعد إلى دوري المحترفين الإماراتي، من دون الكشف عن تفاصيلها المالية، وذلك قبل أيام من إغلاق باب الانتقالات الصيفية في 28 سبتمبر الجاري.

وأكد النادي أن التعاقد مع داوود يمنح الفريق إضافة من الخبرة في خط الوسط، بعدما أمضى اللاعب، المولود في سورية والحامل للجنسية الألمانية، مسيرة طويلة في الملاعب الأوروبية، لا سيما في الدوري الألماني.

ودافع داوود، البالغ 30 عاماً، عن ألوان آينتراخت فرانكفورت في الموسم الماضي، وسبق له اللعب مع أندية بوروسيا مونشنغلادباخ وبوروسيا دورتموند وشتوتغارت، كما خاض تجربة سابقة في الدوري الإنجليزي الممتاز مع برايتون.

ويحتل دبي يونايتد المركز الثامن في دوري أدنوك للمحترفين برصيد سبع نقاط، بعد خمس جولات، حقق خلالها انتصارين وتعادلاً واحداً مقابل خسارتين، في بداية أظهر خلالها الفريق قدرته على مجاراة منافسيه، رغم حداثة تجربته في دوري المحترفين.