6 عوامل فنية منحت الشارقة الفوز على «بطل الأردن»

عاد فريق الشارقة لكرة القدم من العاصمة الأردنية عمّان بانتصار ثمين على نظيره الحسين إربد بهدف نظيف، سجله كايو لوكاس، أول من أمس، ضمن مباراة الذهاب على استاد عمّان الدولي في الدور ثمن النهائي لـ«دوري أبطال آسيا للأندية2».

وعلى الرغم من صعوبة المهمة على أرض «بطل الأردن» فإن الشارقة نجح في مهمته الآسيوية، واقترب بهذا الفوز من التأهل إلى الدور المقبل، فيما ستقام مباراة الإياب على استاد الشارقة في 18 الجاري.

ولم يظهر الشارقة خلال المباراة بمستواه الحقيقي في وقت شارك بكل عناصره الأساسية، لكن الأهم تحقق بالفوز ورفع المعنويات، خصوصاً أن الانتصار جاء بعد الخسارة التي تعرّض لها الفريق أمام كلباء ضمن الجولة الـ15 من دوري أدنوك للمحترفين.

ووقفت ستة أسباب فنية وراء انتصار الشارقة تمثّلت في اختيار المدرب الروماني، أولاريو كوزمين، للتشكيلة المناسبة، وهي ذاتها التي اعتاد الدفع بها في المباريات المهمة مع بعض التغييرات البسيطة، إضافة إلى مشاركة اللاعب محمد عبدالباسط الذي يجيد النزعة الدفاعية بجانب دوره في خط الوسط على الرغم من أن اللاعب شارك آخر مرة أساسياً في تشكيلة الفريق بالدوري في الجولة الثامنة أمام النصر، فضلاً عن تماسك الشارقة دفاعياً، كما نجح الحارس عادل الحوسني في الحد من خطورة مهاجمي الحسين إربد يوسف أبوجلبوش ومحمود المرضي بجانب تألق عثمان كامارا الذي صنع هدف الفوز الوحيد في المباراة لزميله كايو لوكاس (42)، إضافة إلى احترام الشارقة لمنافسه متصدر الدوري الأردني والحائز أخيراً لقب كأس السوبر بعد تفوقه على الوحدات، فضلاً عن القراءة والإدارة الجيدة لمدرب الشارقة كوزمين للمباراة وتدخلاته الإيجابية في الشوط الثاني، ما مكن الشارقة من المحافظة على تقدمه في المباراة من خلال التبديلات التي قام بها خصوصاً على صعيد الدفع بكل من عادل تاعرابت وماجد حسن وماركوس مليوني لتعزيز قوة خط وسط الفريق ومساندة خطي الدفاع والهجوم.

وقال حارس مرمى الشارقة في تصريحات تلفزيونية: «إن الشارقة حقق المطلوب في هذه المباراة أمام الحسين إربد وهو الفوز في مواجهة فريق قوي»، مضيفاً: «الفريقان قدما مباراة كبيرة خصوصاً الشارقة، وهناك مباراة أخرى أمام المنافس نفسه ونسعى إلى الفوز فيها».

من جهته، قال مدرب الشارقة الروماني كوزمين إن «فوز الشارقة يُعدّ خطوة صغيرة إلى الأمام لأن الفريق تنتظره مباراة صعبة على أرضه أمام الفريق الأردني في لقاء الإياب»، وأضاف: «اللاعبون نفذوا التعليمات التكتيكية التي طلبتها منهم خلال المباراة، وكانت لديهم روح الإصرار والعزيمة في هذه المباراة أمام فريق يمتاز لاعبوه بمهارات عالية».

كوزمين:

. اللاعبون نفذوا التعليمات التكتيكية التي طلبتُها، وكانت لديهم روح الإصرار والعزيمة.

. 18 الجاري موعد مباراة الإياب بين الفريقين على استاد الشارقة.