مواهب أميركا الجنوبية وإفريقيا أكثر بريقاً بين «أجانب الدوري»

أكمل شباب الأهلي إجراءات تسجيل اللاعب الأوروغواياني، داميان غارسيا، في قائمة الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة الانتقالات الشتوية، في صفقة من العيار الثقيل تدعم «فرسان دبي» خلال النصف الثاني من الموسم، ليعزز من وجود مواهب أميركا الجنوبية وإفريقيا الذين أكدوا تفوقهم في الفترة الماضية أمام بقية اللاعبين الأجانب في دوري أدنوك للمحترفين.

ووفقاً للموقع الرسمي لرابطة دوري المحترفين، تم قيد اللاعب البالغ من العمر 21 عاماً في قائمة شباب الأهلي، حيث يعد من أبرز اللاعبين الأجانب في قارة أميركا الجنوبية، بعدما تألق بشكل لافت في الفترة الماضية مع نادي بينارول الأوروغواياني.

ويعد غارسيا ثاني أكثر لاعب اعتراضاً للتمريرات في كأس ليبرتادوريس 2024، مع منتخب الشباب، ويلعب في مركز الوسط المدافع، وكان يلعب بشكل أساسي مع فريق بينارول، كما حصل على كأس العالم للشباب مع الأوروغواي، وحصل غارسيا على لقب أفضل لاعب شاب في أوروغواي، كما تم اختياره ضمن تشكيلة الموسم للدوري، ووفقاً لموقع «ترانسفير ماركت» المختص بسوق انتقالات اللاعبين، تبلغ القيمة السوقية للاعب 3.5 ملايين يورو.

ويأتي انتقال غارسيا إلى دوري أدنوك للمحترفين مواصلة لسلسلة الصفقات الناجحة التي أبرمتها أندية الدوري في المواسم الماضية مع لاعبين من أميركا الجنوبية وإفريقيا.

ويتقدم القائمة، لاعب شباب الأهلي السابق، النجم البرازيلي إيغور جيسوس الذي نشأ في فريق الناشئين بنادي كورتيبا البرازيلي، ولكن شباب الأهلي كان «نقطة التحول» في مسيرته، بعدما انضم إلى الفريق في 2020 مقابل مليوني يورو، وتألق بشكل لافت مع الفريق في موسمه الأول، وارتفعت قيمته السوقية إلى خمسة ملايين يورو.

وشارك إيغور مع شباب الأهلي في 87 مباراة، فأحرز 43 هدفاً، ولعب 20 تمريرة حاسمة، وأحرز مع «فرسان دبي» أربعة ألقاب، هي دوري أدنوك للمحترفين وكأس السوبر إلى جانب كأس المحترفين مرتين، بينما أبدع اللاعب الدولي مع بوتافوغو، وأسهم في تتويج الفريق بلقب كأس ليبرتادوريس للمرة الأولى في تاريخه إلى جانب الفوز بلقب الدوري البرازيلي، لترتفع قيمته السوقية إلى ستة ملايين يورو كأعلى قيمة سوقية وصل إليها، وتم اختياره ضمن قائمة منتخب البرازيل للمرة الأولى في مسيرته، حيث أعلن عن نفسه ودخل قلوب الجمهور البرازيلي بتألقه في ظهوره الأول بإحراز هدف في مباراته الدولية الأولى.

في المقابل، تضم القائمة العديد من اللاعبين الذين تفوقوا على مستوى صفقات «الأجانب»، حيث تبرز أسماء البرازيليين يوري سيزار وغيلهيرمي بالا في شباب الأهلي، والمالي سياكا سيديبيه مع الوصل، الذي كان أحد أهم لاعبي الفريق الفائز بالثنائية في الموسم الماضي، الدوري وكأس رئيس الدولة.

أما نادي العين فاتجه إلى الدوري الأرجنتيني، حيث يضم في صفوفه ماتياس بالاسيوس وماتيو سانابريا، بينما تألق مع الجزيرة المالي عمر تراوري، والشارقة البرازيليان لوان بيريرا وماركوس ميلوني، وفي الوحدة البرازيلي لوكاس بيمينتا.