بعد التعادل مع بني ياس.. النصر يخسر المركز الثالث لمصلحة العين

فقد النصر مركزه الثالث في جدول ترتيب دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم بعدما تعادل سلبياً مع مضيفه بني ياس في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأحد على استاد الشامخة، ضمن منافسات الجولة الـ15.

وجاءت النتيجة غير مرضية لـ"العميد"، الذي كان بحاجة إلى الفوز للحفاظ على مركزه، لكنه اكتفى بنقطة واحدة رفعت رصيده إلى 26 نقطة، متراجعًا إلى المركز الرابع بفارق الأهداف عن العين، الذي كان قد خطف المركز الثالث بفضل انتصاره على البطائح 2-1.

ورغم السيطرة الواضحة للنصر على مجريات اللقاء وتهديده المتكرر لمرمى بني ياس، إلا أن الفريق افتقد اللمسة الأخيرة ولم يتمكن من ترجمة فرصه إلى أهداف، ما كلفه التراجع في الترتيب.

في المقابل، خاض بني ياس المباراة بمعنويات مرتفعة بعد فوزه على الجزيرة في الجولة الماضية، وكان يسعى لاستغلال عامل الأرض لتحقيق انتصار جديد، لكنه اكتفى بالخروج بنقطة رفعت رصيده إلى 16 نقطة، متقدمًا إلى المركز العاشر.