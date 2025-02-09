دبا الحصن في اختبار الوصل.. وبني ياس يطلب «النصر»

يسدل الستار على مواجهات الجولة الـ15 من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم بمباراتين مهمتين، تنطلق الأولى في الساعة 17:20 عصراً، عندما يستقبل دبا الحصن ضيفه الوصل «حامل اللقب» على استاد صقر بن محمد القاسمي، في مباراة لا تحتمل أنصاف الحلول بالنسبة للفريق المضيف الذي يبحث عن طوق النجاة للخروج من المراكز المتأخرة.

ويملك أصحاب الأرض في رصيدهم تسع نقاط فقط، ما يجعلهم مطالبين بتحقيق الانتصار إذا ما أرادوا تحسين موقفهم في صراع البقاء، لكن عليهم الظهور بشكل مغاير وتحسين استراتيجياتهم، خصوصاً أنهم يملكون ثاني أضعف خط دفاع في البطولة بعد العروبة، إذ استقبلت شباكهم 34 هدفاً، كما أنهم ثاني أضعف خط هجوم بعد العروبة أيضاً، بتسجيلهم 14 هدفاً فقط.

في المقابل، يخوض «الإمبراطور» المواجهة وفي رصيده 18 نقطة، ساعياً إلى تعويض خسارته الكبيرة 0-4 في دوري أبطال آسيا للنخبة على يد النصر السعودي، والظهور بصورة مختلفة لاستعادة اتزانه، خصوصاً أن الفريق لايزال يملك حظوظاً في التقدم على سلم الترتيب، إذا ما نجح في العودة من دبا الحصن بالنقاط الثلاث.

وفي المباراة الثانية، يستقبل بني ياس نظيره النصر في الشامخة الساعة 20:00 مساءً، في لقاء يدخل فيه «السماوي» بمعنويات مرتفعة بعد فوزه على الجزيرة 1-0 في الجولة الماضية، ويسعى لتحقيق انتصار جديد يمنحه مزيداً من التقدم في الترتيب، إذ يملك حالياً 15 نقطة، ويبحث عن الابتعاد أكثر عن مراكز الخطر والاقتراب من المناطق الدافئة.

أمّا النصر، الذي يملك 25 نقطة، فيمر بفترة من الاستقرار، وكان قد نجح في تحقيق انتصارين متتاليين، الأول على العروبة 2-1 في بطولة الدوري، والثاني على ظفار العماني بالنتيجة نفسها في دوري أبطال الخليج للأندية وحسم على إثرها صدارة مجموعته وتأهله لنصف النهائي، ما يمنحه دفعة قوية قبل مواجهة اليوم لمواصلة نتائجه الإيجابية.