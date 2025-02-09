"فارس جديد" في كتيبة شباب الأهلي (فيديو)

أعلن نادي شباب الأهلي تعاقده رسمياً مع لاعب الوسط الأوروغوياني داميان غارسيا (21 عاماً)، قادماً من فريق بينارول، وقيده في فئة المقيمين خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية في صفقة من العيار الثقيل لـ«فرسان دبي".

ويعد غارسيا من أبرز اللاعبين الشباب في الأوروغواي، وكان ثاني أكثر لاعب اعتراضاً للتمريرات في كأس ليبرتادوريس 2024، مع منتخب الشباب، ويلعب في مركز الوسط المدافع، ويلعب بشكل أساسي مع فريق بينارول، كما حصل على كأس العالم للشباب مع الأوروغواي.

⚔️🔥 فارس جديد في كتيبة الفرسان!

رحبوا بنجم خط الوسط الأوروغوياني داميان غارسيا، الذي جاء ليدافع عن ألوان شباب الأهلي



مرحبا الساع داميان 🫡

¡Bienvenido, Damián! 🇺🇾@Damiangarcia_14

🎬👇 شاركوه الحماس في التعليقات#شباب_الأهلي 💚❤️#القوة_الحمراء🚨🚨 pic.twitter.com/XGOU4MvPxS — نادي شباب الأهلي (@Shabab_AlAhliFC) February 8, 2025

وكتب نادي شباب الأهلي عبر حسابه الرسمي بموقع "أكس" بعد دقائق قليلة من فوزه على عجمان في الجولة 15 من دوري أدنوك للمحترفين بنتيجة 3-1 وتصدره جدول الترتيب بفارق 4 نقاط عن أقرب منافسيه: "فارس جديد في كتيبة الفرسان! رحبوا بنجم خط الوسط الأوروغوياني داميان غارسيا، الذي جاء ليدافع عن ألوان شباب الأهلي"، كما تم نشر فيديو للاعب وهو يستعرض مهاراته ويتحدث باللغة العربية معربا عن سعادته بالتواجد مع الفرسان.

وتوّج غارسيا بلقب أفضل لاعب شاب في الأوروغواي قبل أيام قليلة، كما كان في تشكيلة الموسم للدوري.