متى يعود يحيى الغساني؟ مدرب شباب الأهلي يكشف آخر التطورات

كشف مدرب فريق شباب الأهلي، البرتغالي باولو سوزا، عن آخر التطورات حول موقف لاعب الفريق الدولي يحيى الغساني، الغائب عن تشكيلة "فرسان دبي" منذ ديسمبر الماضي، وتحديداً عقب نهاية مشواره مع المنتخب الوطني لكرة القدم في "خليجي 26" في الكويت.

وقال في المؤتمر الصحافي عقب الانتصار على عجمان بثلاثية في الجولة 15 من دوري أدنوك للمحترفين، ردا على سؤال لـ"الإمارات اليوم" حول عدم عودة اللاعب للمشاركة مع الفريق حتى الآن: "يحيى الغساني عاد مصاباً من التجمع الأخير للمنتخب الوطني، وفقط هذا الأسبوع شارك في التدريبات الجماعية".

وتابع: "هذه ليست المرة الأولى التي يذهب فيها للمنتخب ويعود مصابًا. لا يزال يحتاج إلى وقت لكي ينافس زملائه على المركز الذي يشارك فيه، وأن يستحق اللعب. ما يمكنني قوله هو أنه كان مصاباً".

وغاب اللاعب الدولي عن صفوف الفريق المتصدر لترتيب دوري أدنوك للمحترفين، إذ ظل خلال الفترة الماضية خارج قائمة الفريق في جميع اللقاءات التي خاضها.

وتبرز أهمية عودة الغساني لصفوف شباب الأهلي، حتى يكون جاهزًا لقيادة هجوم المنتخب الوطني في المنعطف قبل الأخير من تصفيات كأس العالم المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.

وكان شباب الأهلي قد عزز موقعه في صدارة ترتيب دوري أدنوك للمحترفين، مبتعداً بفارق أربع نقاط عن أقرب ملاحقيه، الشارقة، بعد فوزه على عجمان 3-1، في المواجهة التي جمعتهما مساء اليوم على استاد راشد في دبي، ضمن الجولة الـ 15 من المسابقة.