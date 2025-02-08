العين يدشن مرحلة فلاديمير.. واختبار صعب لشباب الأهلي والوحدة

تتواصل اليوم منافسات الجولة الـ15 من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم بثلاث مواجهات واعدة بالكثير من الإثارة والتحديات للفرق الساعية إلى تعزيز مواقعها في جدول الترتيب، سواء على مستوى القمة أو الهروب من قاع الترتيب.

ويستهل فريق العين المواجهات عند الساعة 17:20 عندما يستقبل ضيفه البطائح على استاد هزاع بن زايد، في مباراة ستكون الاختبار الأول للصربي فلاديمير إيفيتش، الذي تولّى القيادة الفنية للفريق خلفاً للمدرب ليوناردو جارديم، المقال بسبب تراجع النتائج.

ويسعى «الزعيم»، الذي يملك في رصيده 23 نقطة، إلى العودة بقوة للمنافسة على مراكز المقدمة واستعادة نغمة الانتصارات بعد تعادله في الجولة الماضية مع خورفكان 2-2، وهي نتيجة زادت من معاناته هذا الموسم الذي شهد خروجه من جميع المسابقات الأخرى، وكان آخرها دوري أبطال آسيا باحتلاله للمركز الأخير قبل جولة من نهاية مرحلة المجموعات.

بدوره، يدخل البطائح اللقاء برصيد 11 نقطة، بحثاً عن تحسين وضعيته والابتعاد عن مناطق الهبوط. ويعتمد «الراقي» على عدد من لاعبي العين السابقين، مثل القائد محمد أحمد، وسعيد جمعة، ورفائيل أنطونيو، الذين سيحاولون تقديم أداء مميز أمام فريقهم السابق، رغم أن فريقهم تعرض لخسارة 1-3 أمام شباب الأهلي في الجولة الماضية.

وفي مباراة ثانية، يستضيف شباب الأهلي عند الساعة 20:00 نظيره عجمان على استاد راشد في دبي، في لقاء سيكون بمثابة بروفة قوية قبل السفر إلى الأردن لمواجهة الوحدات يوم الأربعاء المقبل، ضمن ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال آسيا 2. ويمرّ «فرسان دبي» بمرحلة استقرار كبيرة، إذ نجح في التتويج بلقب بطل الشتاء دون أي هزيمة، بعد أن خاض 14 مباراة، حقق الفوز في 12 منها وتعادل مرتين، ليجمع 38 نقطة في صدارة الترتيب، ويبحث اليوم عن تعزيز صدارته لجدول الترتيب والاحتفاظ بسجله الخالي من الهزائم.

في المقابل، يسعى عجمان إلى مواصلة نتائجه الإيجابية، خصوصاً بعد فوزه المثير في الجولة الماضية على الوحدة 4-3، وهي النتيجة التي رفعت رصيده إلى 19 نقطة، ما يجعل «البركان» يطمح إلى تحقيق مفاجأة اليوم لتعزيز موقفه في جدول الترتيب.

وسيكون استاد آل نهيان عند الساعة 20:00 مسرحاً لمواجهة تجمع الوحدة بخورفكان في مباراة لا تقبل القسمة على اثنين، حيث يسعى «العنابي» إلى تصحيح مساره بعد الهزيمة أمام عجمان 3-4 في الجولة الماضية، وهي الخسارة التي أثرت في ترتيبه وجمّدت رصيده عند 22 نقطة، في المركز الخامس.

في المقابل، يسعى خورفكان الذي يملك 15 نقطة في المركز العاشر، إلى مواصلة عروضه القوية بعد تعادله المثير مع العين 2-2 في الجولة الماضية، ما يعكس تطوره في الأداء ورغبته في الابتعاد أكثر عن مناطق الخطر.

• «الزعيم» يملك في رصيده 23 نقطة، ويسعى إلى استعادة نغمة الانتصارات.

• شباب الأهلي يتصدر المسابقة بعد أن حقق الفوز في 12 مباراة وتعادل مرتين.