10 دقائق تبتسم لكلباء وتُبكي الشارقة وتُسعد شباب الأهلي

سجل الإيراني مهدي قايدي هدفين، في غضون 10 دقائق، ليقود فريقه كلباء إلى انتصار مثير على حساب الشارقة بنتيجة (2-1)، في المواجهة التي جمعتهما، مساء أمس، على استاد كلباء ضمن الجولة الـ15 من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم.

وكانت المباراة تسير نحو فوز صعب لمصلحة «الملك»، الذي كان متقدماً بهدف حتى الدقيقة 82، إلا أن قايدي لعب دور البطولة بتسجيله هدف التعادل في الدقيقة 86، قبل أن يعود مجدداً ليحرز هدف الفوز في الدقيقة 90+6، ليمنح فريقه انتصاراً مثيراً.

ومنحت النتيجة «النمور» ثلاث نقاط مهمة رفعت رصيدهم إلى 21 نقطة، متقدمين إلى المركز السابع مؤقتاً، في حين تجمّد رصيد الشارقة عند 37 نقطة في المركز الثاني، أما شباب الأهلي، متصدر الترتيب برصيد 38 نقطة، فكان المستفيد الأكبر من هذه النتيجة، إذ إنه في حال فوزه على عجمان، غداً، سيوسّع الفارق إلى أربع نقاط عن مطارده الشارقة.

وشهدت المباراة العديد من الفرص المُهدرة كانت أخطرها في الدقيقة 39، حينما شنّ كلباء هجمة منظمة وصلت معها الكرة إلى المهاجم مهدي قايدي الذي سدد كرة قوية، إلا أنها اصطدمت بالقائم الأيسر لحارس الشارقة عادل الحوسني.