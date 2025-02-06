العاجل: لن نتمكّن من ترشيح حكم دولي سابع إلا في الموسم المقبل

ضمت قائمة الحكام الدوليين في كرة القدم لعام 2025 المعتمدين من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم، التي أعلن عنها اتحاد الكرة أخيراً، ستة حكام ساحة دوليين بدلاً من سبعة، كما كانت عليه الحال في قائمة حكام الساحة الدوليين للعام الماضي، وذلك في أعقاب اعتزال الحكم الدولي محمد عبدالله حسن في مايو 2024.

وقال الحكم الدولي السابق، عبدالله العاجل، لـ«الإمارات اليوم»: «كانت هناك فرصة لترشيح حكم ساحة دولي في خانة واحدة ظلت شاغرة منذ فترة، وكان يجب تجهيز حكم لملء هذه الخانة، حتى يرتفع عدد حكام الساحة الدوليين إلى سبعة بدلاً من ستة حالياً».

وأضاف: «لجنة الحكام في اتحاد الكرة لن تتمكّن من ترشيح حكم ساحة سابع إلا خلال الموسم الكروي المقبل، لذلك كان يفترض أن يتم ترشيح حكم حتى يرتفع عدد حكام الساحة الدوليين إلى سبعة بدلاً من ستة حالياً».

وضمت قائمة حكام الساحة الدوليين المعتمدين من قبل «فيفا» لعام 2025 ستة قضاة ملاعب هم: عادل النقبي، وعمر آل علي، وأحمد عيسى درويش، وسلطان محمد صالح، وعلي الملا، ومحمد الهرمودي، بعدما كانت قد ضمت في 2024 سبعة حكام هم: محمد عبدالله حسن، وعمر آل علي، وعادل النقبي، وأحمد درويش، ويحيى الملا، وسلطان صالح، ومحمد الهرمودي.

وشهدت الفترة الماضية تميزاً كبيراً للصافرة الإماراتية على صعيد المشاركات القارية والدولية، إذ شارك طاقم تحكيم دولي إماراتي بقيادة الحكم الدولي السابق محمد عبدالله حسن في إدارة مباريات كأس العالم الأخيرة 2022، التي أقيمت في قطر، وهي المرة الثانية على التوالي التي تشارك فيها الصافرة الإماراتية في كأس العالم، بعدما شارك طاقم تحكيم بقيادة محمد عبدالله حسن أيضاً في كأس العالم (روسيا 2018).

ويتوقع أن تحضر الصافرة الإماراتية في كأس العالم 2026 بعدما تم اختيار الحكمين الدوليين عادل النقبي وعمر آل علي، من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم، ضمن الحكام المرشحين لإدارة هذا الحدث المنتظر.

وأردف العاجل: «بالنسبة لقائمة حكام الساحة الدوليين والحكام المساعدين لعام 2025، فإنه ليست هناك أي تغييرات جديدة عما كان عليه الحال في الموسم الماضي، باستثناء إضافة الحكم المساعد عامر عبدالله حسن للقائمة، بعد بروزه أخيراً بمستوى تحكيمي متطور».

وتمنى العاجل رؤية الصافرة النسائية الإماراتية في تحكيم الدوريات الكبيرة محلياً وخارجياً، بعدما اعتمد الاتحاد الدولي لكرة القدم أخيراً أربع حكمات لنيل الشارة الدولية في التحكيم وهن: حكمتا الساحة الدوليتان خلود الزعابي وروضة المنصوري، والحكمة الدولية المساعدة أمل جمال، وكذلك الحكمة الدولية في كرة القدم للصالات نجاة حسن البلوشي.

وأوضح «بالنسبة لإمكانية مشاركة العنصر النسائي في التحكيم الإماراتي في المسابقات الخارجية الكبيرة، فإن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم سيتبع النظام الذي يطبقه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم حالياً، بإسناده للعنصر النسائي إدارة المسابقات الخاصة بكرة القدم للسيدات فقط، ثم يقوم بتطوير ذلك بإسناد إدارة مباريات للحكمات في بطولات الشباب، ثم المشاركة في إدارة مباريات الدوريات».

وتابع العاجل: «أغلب الحكمات على صعيد المسابقات الآسيوية هنّ حكمات مساعدات، إذ لم أشاهد حكمات ساحة في المباريات المهمة والحساسة، وقد تُسند لهن إدارة مباريات في الدوريات المحلية في آسيا، لكن هذا الأمر يتم بالتدريج».

وأكمل: «بالنسبة لنا في آسيا، فإن الحكمات الإماراتيات قمن بإدارة مباريات خارجية لبطولات نسائية، وكذلك تحكيم الدوري الإماراتي، إلى حين الظهور بشكل لافت حتى يتم إشراكهن في البطولات الكبيرة للرجال، حيث إنهن حتى الآن قليلات خبرة في التحكيم».

وأكمل العاجل: «اتحاد الكرة الإماراتي لم يقصّر، إذ دفع بالحكمات للمشاركة في إدارة مباريات أقل تنافسية في الدوري الإماراتي للرجال، وذلك من أجل منحهنّ الفرصة لصقل خبراتهن في التحكيم».

وختم العاجل: «آمل في المستقبل أن نشاهد حكمات إماراتيات يُدرن مباريات كبيرة في المسابقات التي ينظمها الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، لكون هذه التجربة تعد جديدة حتى بالنسبة لنا في منطقة الخليج، وأعتقد أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم سيتبع نظام الاتحاد الأوروبي في مسألة التعامل مع حكمات كرة القدم من العنصر النسائي، والحكمة التي تثبت نفسها بإمكانها التحكيم في البطولات الآسيوية لكرة القدم للرجال، وقد شاهدنا مشاركة حكمات في إدارة مباريات في بطولة أمم أوروبا للرجال، خصوصاً كحكمات مساعدات، وكذلك كحكم رابع في المباريات».