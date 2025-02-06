تاريخياً.. «الشتاء» يمنح شباب الأهلي درع الدوري بنسبة 100%

انتزع شباب الأهلي صدارة ترتيب دوري أدنوك للمحترفين، عقب فوزه على دبا الحصن بثلاثة أهداف من دون رد، أول من أمس، في المباراة المؤجلة من الجولة الـ12 ليحصل «فرسان دبي» على لقب «بطل الشتاء» للمرة الخامسة في تاريخ دوري المحترفين.

وتساوى شباب الأهلي مع العين كأكثر الأندية حصولاً على اللقب الشرفي في نهاية الدور الأول، بواقع خمس مرات لكل فريق، بينما يُعدّ «فرسان دبي» الفريق الوحيد في تاريخ دوري المحترفين الذي حقق نسبة نجاح 100% بتتويجه بلقب الدوري عندما يُنهي مرحلة الذهاب في المركز الأول بلائحة ترتيب المسابقة.

تاريخياً.. حقق شباب الأهلي لقب الدوري أربع مرات منذ انطلاق دوري المحترفين في موسم 2008-2009، حيث نال لقب النسخة الأولى، ومواسم 2013-2014، و2015-2016، وأخيراً في 2022-2023.

والمفارقة أن «فرسان دبي» عندما يحقق لقب «بطل الشتاء» يكمل طريقه نحو تتويجه بالدرع، بعدما أنهى الدور الأول من موسم 2008-2009 في الصدارة، قبل أن يحقق اللقب على حساب الجزيرة بفارق نقطة واحدة في الجولة الـ22 من المسابقة.

وفي موسم 2013-2014، قدّم الفريق أفضل موسم عبر تاريخه، بتصدره لائحة الترتيب في الدور الأول، بينما حسم اللقب مبكراً برصيد 64 نقطة بفارق 16 نقطة عن الوصيف الوحدة الذي حصل على المركز الثاني برصيد 48 نقطة.

وحصل شباب الأهلي على لقب بطل الشتاء في موسم 2019-2020 وكان في طريقه إلى التتويج باللقب مجدداً، لكن المسابقة لم تستكمل قبل نهايتها بست جولات بسبب تداعيات جائحة «كوفيد-19».

أما المرة الرابعة التي أنهى فيها «فرسان دبي» الدور الأول في صدارة الترتيب كانت في موسم 2022-2023، قبل أن يحافظ على صدارته متفوقاً على العين بفارق ثلاث نقاط، إذ حصل شباب الأهلي على المركز الأول برصيد 57 نقطة، مقابل 54 نقطة في رصيد «الزعيم».

في المقابل، حقق شباب الأهلي اللقب في موسم 2015-2016 رغم أن العين أنهى الدور الأول في صدارة الترتيب، لكن «الفرسان» قلب الطاولة على «البنفسج» في الدور الثاني وتقدم إلى المركز الأول برصيد 66 نقطة مقابل حصول العين على المركز الثاني برصيد 57 نقطة.

ويسعى شباب الأهلي إلى التتويج بلقب الدوري للمرة التاسعة في تاريخه، ليفض الشراكة مع الوصل الذي أحرز اللقب الثامن بتاريخه في الموسم الماضي، بينما يتصدر العين قائمة الأندية الأكثر تتويجاً بلقب الدوري برصيد 14 لقباً.

وشهد الدور الأول من دوري أدنوك للمحترفين للموسم الجاري، تناوب ثلاثة أندية على صدارة لائحة الترتيب، حيث تصدر النصر المسابقة في الجولتين الأولى والثانية، أما الشارقة فهو الأكثر وجوداً في الصدارة في الجولات الثالثة والرابعة والخامسة، ثم الثامنة والتاسعة والعاشرة والـ11 والـ12، بينما تصدر شباب الأهلي الدوري في الجولتين السادسة والسابعة، قبل أن ينهي الدور الأول في الصدارة عقب خوضه مباراته المؤجلة من الجولة الـ12 أمام دبا الحصن.