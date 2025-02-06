الشارقة يواجه كلباء متسلحاً بـ «نجوم يناير»

يخوض الشارقة مواجهة مهمة، عندما يحل في الساعة الثامنة من مساء اليوم، ضيفاً ثقيلاً على كلباء ضمن افتتاحية الجولة الـ15 من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، ويسعى مجدداً إلى استعادة الصدارة التي فقدها، أول من أمس، لمصلحة شباب الأهلي بعد انتصار الأخير في مباراته المؤجلة أمام دبا الحصن بثلاثية نظيفة. ويحتل «الملك» المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 37 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن شباب الأهلي «المتصدر».

وستكون المواجهة بمثابة اختبار صعب، و«بروفة» حاسمة قبل سفر الفريق إلى الأردن لمواجهة الحسين إربد الثلاثاء المقبل، ضمن ذهاب دور الـ16 من «دوري أبطال آسيا2»، وسيحاول المدرب الروماني أولاريو كوزمين الاستفادة من اللقاء لوضع اللمسات الأخيرة على التشكيلة وتجهيز اللاعبين للموقعة القارية.

ويدخل «الملك» المباراة بمعنويات مرتفعة بعد أن فرض سيطرته على جوائز الأفضل في شهر يناير، إذ تُوّج مهاجمه تايرون كونراد بجائزة أفضل لاعب، فيما حصل الحارس المخضرم عادل الحوسني على جائزة أفضل حارس مرمى، بينما نال المدرب كوزمين جائزة أفضل مدرب، ما يعكس الأداء القوي الذي قدّمه الفريق خلال الشهر الماضي.

وفي المقابل، يحتل اتحاد كلباء المركز التاسع برصيد 18 نقطة، ويدخل اللقاء مدفوعاً بمعنويات جيدة بعد تعادله الثمين (1-1) في الجولة الماضية مع الوصل، مستفيداً كذلك من تعزيز صفوفه بتعاقده مع قائد الفريق علي سالمين، وسيحاول الفريق استغلال عاملي الأرض والجمهور للخروج بنتيجة إيجابية أمام أحد أقوى الفرق في البطولة.