117 خيلاً في «السباق الثامن» على مضمار العين اليوم

يستضيف نادي العين للفروسية والرماية، اليوم، السباق الثامن في الموسم، والمؤلف من ثمانية أشواط للخيول العربية الأصيلة، من بينها الجولة الأولى من سلسلة «ماراثون العين»، بمشاركة 117 خيلاً، بإجمالي جوائز 615 ألف درهم.

وتتنافس 15 خيلاً، عُمر خمس سنوات فما فوق، بالشوط الثامن والرئيس في انطلاق الجولة الأولى من سلسلة سباقات «ماراثون العين»، لمسافة 3200 متر، وجوائزه 110 آلاف درهم.

ويقام الشوط الأول لمسافة 2000 متر، وجوائزه 70 ألف درهم، بمشاركة 15 خيلاً عربية مبتدئة، ويشهد الشوط الثاني لمسافة 1800 متر، وجوائزه 70 ألف درهم، مشاركة 15 خيلاً مبتدئة من توليد الإمارات.

ويمتد التنافس بين 13 من الخيول العربية «توليد الإمارات»، في الشوط الثالث لمسافة 1800 متر، وجوائزه 70 ألف درهم، بينما تشارك 15 خيلاً «مبتدئة»، في الشوط الرابع لمسافة 1600 متر، وجوائزه 70 ألف درهم.

وينطلق الشوط الخامس بمشاركة 15 من الخيول العربية الأصيلة، لمسافة 1600 متر، وجوائزه 70 ألف درهم، كما تتنافس في الشوط السادس 15 من الخيول العربية الأصيلة، لمسافة 1600 متر، وجوائزه 85 ألف درهم.

ويشهد الشوط السابع لمسافة 1400 متر، مشاركة 14 من الخيول العربية الأصيلة، وجوائزه 70 ألف درهم.

من جانبه، أكد مدير عام نادي العين للفروسية والرماية، محمد راشد الناصري، أن إدارة النادي قررت رفع القيمة المالية لجوائز ترشيحات الجمهور في السباق، اليوم، لتحفيز الفئات المختلفة على متابعة فعاليات النادي المختلفة التي ينظمها خلال الموسم.

وأوضح الناصري اكتمال جميع الترتيبات الخاصة بالسباق، ووضع التدابير التي تضمن نجاحه وتميزه، والعمل من خلال اللجان المختلفة على جميع التفاصيل التي تلبي التوقعات المطلوبة.