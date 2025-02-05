النصر يبصم على «الصدارة الخليجية»

حقق فريق النصر فوزاً مستحقاً على مستضيفه ظفار العماني بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما، مساء أمس، على استاد مجمع السعادة في مدينة صلالة بسلطنة عمان، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال الخليج للأندية، ليبتعد النصر في صدارة المجموعة الأولى برصيد 13 نقطة ويصعد رسمياً إلى الدور قبل النهائي، بينما تجمد رصيد فريق ظفار عند أربع نقاط وودع البطولة من الدور الأول.

ووقع اللاعب السويسري، هاريس سيفروفيتش، على بصمته الأولى بنجاح، بإحراز هدفي النصر في المباراة، على الرغم من أنه تم قيده في قائمة الفريق في البطولة الخليجية قبل السفر إلى عمان بساعات.

ونجح ظفار في إحراز هدف التقدم في الدقيقة 38، عن طريق اللاعب حميد السعدي، من خطأ دفاعي وقع فيه لاعبو النصر، وفي الشوط الثاني نجح الوافد الجديد هاريس في إحراز هدفين في أول مشاركة خليجية له مع النصر، جاء الهدف الأول بالدقيقة 59 من خلال هجمة منظمة وصلت إلى علي مبخوت الذي لعب كرة عرضية انفرد على إثرها هاريس بالمرمى وسجل هدف التعادل. وعاد النصر ليسجل الهدف الثاني في الدقيقة 78 عن طريق هاريس من هجمة على الجانب الأيمن، وصلت إلى مروان أزرقان الذي سدد نحو المرمى، لكن الحارس العماني تصدى للكرة، لكنها وجدت هاريس الذي سددها في الشباك معلناً عن الهدف الثاني للنصر.