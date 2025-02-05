«فيفا» يعتمد 4 حَكَمات إماراتيات ضمن القائمة الدولية 2025

أعلن اتحاد الإمارات لكرة القدم قائمة الحكام الدوليين لعام 2025، التي اعتمدها «الفيفا»، إذ ضمت القائمة 31 حكماً، بينهم ستة حكام ساحة دوليين، وتسعة حكام مساعدين، وأربعة حكمات من العنصر النسائي، وثلاثة حكام كرة قدم الصالات، وحكمان في كرة القدم الشاطئية، إضافة إلى سبعة حكام في تقنية الحكم الفيديو (الفار).

وضمت قائمة حكام الساحة الدوليين كلاً من عادل النقبي وعمر آل علي وأحمد عيسى درويش وسلطان محمد صالح، وعلي الملا ومحمد الهرمودي.

وضمت قائمة الحكام المساعدين الدوليين كلاً من: محمد أحمد يوسف وعامر عبدالله حسن وعلي النعيمي وأحمد الراشدي وجاسم آل علي وسبت عبيد سرور وسعيد راشد المرزوقي وياسر المرشدي ومحمد المازمي.

وضمت قائمة الحكمات الدوليات كلاً من حكمتي الساحة خلود الزعابي وروضة المنصوري، والحكمة المساعدة أمل جمال، وحكمة كرة القدم للصالات نجاة البلوشي.

وضمت القائمة كذلك كلاً من حكام الصالات: فهد الحوسني وأحمد الغيص وياسر الزعابي، وضمت أيضاً حكمي كرة الشاطئية إبراهيم الرئيسي ونواف أحمد حسن.

وقال اتحاد الكرة في بيان صحافي: «سلم اتحاد الإمارات لكرة القدم الشارة الدولية للحكام الدوليين لعام 2025 في حفل أُقيم، السبت الماضي، في مقر الاتحاد بدبي، بحضور رئيس لجنة الحكام، سالم علي الشامسي، ونائب رئيس لجنة الحكام في الاتحاد الدولي، هاني بلان، ومدير إدارة الحكام بالفيفا، ماسيمو بوساكا».

وقال الشامسي: «نجدد ثقتنا الكبيرة بالحكم الإماراتي الذي يُسطّر نجاحات عديدة في إدارة مباريات المسابقات المحلية والقارية والدولية، أبرزها بطولة كأس آسيا للنخبة، والنخبة 2، والتصفيات المؤهلة لمونديال 2026، ويقدم أداءً مشرفاً لمنظومة التحكيم الإماراتية، ويحظى بإشادة من الجميع».

وأضاف أن «الحصول على الشارة الدولية يحتم علينا الانتقال لمرحلة أعلى من الاحترافية في الأداء والعمل على تطوير الخبرات لتتناسب مع هذه المرحلة الجديدة والمهمة في مسيرة التحكيم، ونتمنى التوفيق والسداد للجميع خلال المشاركات التحكيمية داخل الدولة وخارجها خلال الفترة المقبلة».

. قائمة الإمارات الدولية تضم 31 حكماً، بينهم 6 حكام ساحة.