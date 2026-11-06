زلاتكو يعلن قائمة منتخب الإمارات.. 26 لاعباً استعداداً لمواجهتي هندوراس وسورية

أعلن اتحاد الإمارات لكرة القدم قائمة المنتخب الوطني الأول، استعداداً للمعسكر الداخلي الذي يقام في أبوظبي والعين خلال الفترة من 9 إلى 17 نوفمبر الجاري. وضمت القائمة 26 لاعباً، هم: فهد الظنحاني، حمد المقبالي، خالد عيسى، خالد الظنحاني، ماركوس ميلوني، ساشا إيفانوفيتش، علاء الدين زهير، يوسف المزروعي، خليفة الحمادي، كوامي كوديو، مامادو كوليبالي، لوان بيريرا، عصام فايز، عبدالله حمد، روبن فيليب، ريتشارد أكونتور، زايد العامري، علي صالح، برونو دي أوليفيرا، حارب عبدالله، يحيى الغساني، محمد جمعة المنصوري، نيكولاس خيمينيز، فابيو دي ليما، عثمان كامارا، وسلطان عادل.

ويخوض المنتخب الوطني خلال المعسكر مباراتين وديتين، الأولى أمام هندوراس يوم 13 نوفمبر على استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة في أبوظبي، والثانية أمام سورية يوم 17 نوفمبر على استاد هزاع بن زايد في العين،