23 لاعباً في قائمة «الأولمبي» استعداداً لـ «آسياد 2026»

أعلن الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي لكرة القدم، بقيادة المدرب الكرواتي إيغور بيشكان، قائمة جديدة ضمت 23 لاعباً، استعداداً للمشاركة في منافسات كرة القدم بدورة الألعاب الآسيوية «آسياد 2026»، في نسختها الـ20، المقررة في مدينتي آيتشي وناغويا باليابان، خلال الفترة من 15 سبتمبر الجاري إلى الثالث من أكتوبر المقبل.

وتمثل المشاركة المرتقبة أول اختبار رسمي للمدرب الكرواتي إيغور بيشكان مع المنتخب الأولمبي، بعدما تعاقد معه اتحاد الكرة في أغسطس الماضي لقيادة المنتخب خلال المرحلة المقبلة، في إطار توجه الاتحاد للاستعانة بالمدرسة الكرواتية في المنتخبين الأولمبي والأول، الذي يقوده أيضاً المدرب الكرواتي زلاتكو داليتش.

وضمت القائمة في حراسة المرمى: خالد توحيد، وسعيد سالم مقدمي، وراشد سالم مقدمي.

وفي خط الدفاع: بدر ناصر، وليونارد أميسيميكو، وخميس المنصوري، ومنصور البلوشي، ومبارك بني زامة، ومنصور صالح المنهالي، ونهيان المعمري، ويوسف المرزوقي.

وفي خط الوسط: ماكنزي هانت، وسولومون سوسو، وعلي البلوشي، ومطر زعل، وحازم عباس، وسيف الكعبي.

وفي خط الهجوم: يحيى الغساني، ومنصور سعيد المنهالي، وجونيور نداي، ومحمد جمعة المنصوري، وأحمد رائد الشمري، ومايد الكاس.

وبدأ المنتخب تحضيراته مبكراً للمشاركة المرتقبة في دورة الألعاب الآسيوية باليابان، وكان آخرها إقامة معسكر إعداد خارجي في تايلاند، خاض خلاله ثلاث مباريات ودية أمام منتخبات تايلاند وكوريا الجنوبية وقيرغيزستان.

. دورة الألعاب الآسيوية تقام في مدينتي آيتشي وناغويا باليابان من 15 الجاري إلى الثالث من أكتوبر المقبل.