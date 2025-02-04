انطلاق بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو السبت   

تنطلق يومَي السبت والأحد المقبلين الجولة الثانية من بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو، على صالة نادي النصر في دبي، المخصصة لمنافسات «بدون بدلة»، للاعبين من مختلف أندية وأكاديميات الدولة.

وقال اتحاد الجوجيتسو في بيان، أمس، إن «هناك إقبالاً كبيراً على المشاركة في الحدث، من خلال تزايد معدلات التسجيل على موقع البطولة، والمنافسات ستشمل فئات الأشبال والناشئين والكبار والأساتذة، بدءاً من عمر 10 سنوات فما فوق، في أجواء مفعمة بالنشاط والحيوية، تعكس قوة البطولة وقدرتها على استقطاب المواهب وأصحاب الخبرة على حدٍّ سواء».